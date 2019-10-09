不列颠·哥伦比亚大学学生星期二继续举行挺香港的集会 (Meera Bains/CBC)

加拿大校园师生关注香港持续的抗议和NBA事件

作者 亚明 |
china@rcinet.ca
发表 2019年10月9日（星期三）16:58
更新 2019年10月9日（星期三）17:02
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香港已经持续了三个多月的大规模民众抗议活动正受到全世界越来越多的关注。而由此事件引发的争论也在蔓延。加拿大一些城市多次出现支持香港抗议者和支持港府的两派对峙。

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这种对峙甚至出现在加拿大的校园里。例如101日在不列颠·哥伦比亚大学，有近百名支持香港抗议者的学生在校园举行集会。一些刚看完中国国庆游行的学生则来到附近集会，向支持香港抗议者发难。双方发生争执。最后被学校的保安人员隔开。

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更有甚者，本那比市的一所中学也出现了围绕香港事件的争执。一名女中学生在教室走廊中自己的储物柜上贴出一张字条，上面写着“自由香港”（Free Hong Kong）。而另一名男学生要过去揭下来。女生想要阻止，结果发生了推搡。

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其它学生的录像显示，穿红色运动衣的男生猛推了一下背对摄影者的女生。 而这位女生回应说：“放松点好吗？这是加拿大。你可以有你的观点，我们也可以有我们的看法。谁也不能干涉谁。我们从没有跟你动手吧”。

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学校的老师当时上前制止，随后与事件有关的4位学生谈了话，并通知了他们的家长。学校校长戴夫•罗恩斯利（Dave Rawnsley）说，我们想要强调的是，学校不仅要保证学生们的人身安全， 也要保证他们安全地表达自己的观点”。

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而这个星期，加拿大媒体关注更多的是中国因休斯敦火箭队经理有关香港的评论做出一系列惩罚行动。

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(Pat Sullivan/The Associated Press)

星期天，休斯顿火箭队总经理达里尔·莫雷（Daryl Morey）在社交媒体上发推:Fight for Freedom, Stand with Hong Kong”，支持香港民众的抗议行动，遭到中国媒体和“爱国者”杯葛。他又解释又道歉，还删除了推文。莫雷周一在推特上说：“我不希望我的推文对火箭的球迷和我在中国的朋友造成任何冒犯。我只是想表达出这一事件的想法”。他说那之后他已经听到并考虑了其他观点。

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NBA则在一份声明中说：“我们认识到，休斯敦火箭总经理达里尔·莫雷所表达的观点深深地冒犯了我们在中国的许多朋友和球迷，这令人遗憾”。中文版的声明更说：“对达里尔·莫雷的不当言论感到非常失望。我们非常尊重中国的历史和文化，希望体育和NBA能够成为弥合文化鸿沟并将人们团结在一起的统一力量。”

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但莫雷并未得到任何谅解。随后NBA总裁亚当·萧华（Adam Silver）在接受采访时又强调莫雷有表达观点的自由。他说：“我们不会为达里尔的言论自由道歉”。

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这更进一步惹怒了中国大陆，开始采取一系列报复行动。包括电视台停止转播NBA的季前赛，中国篮球协会宣布暂停与NBA的合作。而火箭队的三家大陆赞助商：浦发信用卡、嘉银金科和李宁运动品牌，也宣布中止与火箭队的合作。

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在温哥华列治文Aberdeen车站的墙上贴满支持香港抗议者的纸条，大多数是中学生们贴上去的（Lien Yeung Tweets/CBC）

此事在美国政界引起强烈反响。一些美国议员表示，NBA的反应令人羞耻，并显示了中国如何利用其经济实力来压制美国人在美国表达看法。也有议员指责NBA在政治上采用双重标准。因为NBA球星和一些教练对美国总统的批评从来都是直言不讳。NBA总裁就曾敦促球员就令人担忧的问题大声疾呼，包括所谓的警察暴行和枪支暴力问题。

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加拿大麦克马斯特大学的一位政治学教授说，随着中国的经济增长，国家有了更强大的实力来让别人遵守他的意愿，尤其是想与其做生意的人。“对于那些想进入中国市场的外国企业来说，那要先遵守一些条件。这些条件摆在那，如果你不能屈服, 就最好别去”。

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实际上，自从香港爆发抗议活动以来，外国品牌在中国陷入了数十年来最严重的政治危机。许多西方品牌，包括西班牙的Zara，被迫表白立场。八月份，中国大陆网民将台湾的泡泡茶品牌列入黑名单，因为此前香港的一个专营店声援了抗议者。

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从周一开始，在中国电子商务网站淘宝和拼多多上搜索“休斯顿火箭队”时，都显示“无结果”。在中文中搜索其他NBA球队的名称则会出现大量的球衣、鞋子和其他商品。收听

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