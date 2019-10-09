(Eloy Alonso/Reuters)

加拿大老人今年将获高剂量流感疫苗，但BC省接种时间晚很多

作者 黎黎 |
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发表 2019年10月9日（星期三）12:33
更新 2019年10月9日（星期三）12:35
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加拿大的疫苗厂商称，今年将为加拿大的老年人提供一种高剂量流感疫苗，但不列颠哥伦比亚（BC）省的老人等待接种疫苗的时间会长一些，因为BC省政府不承担该疫苗的费用。

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BC省药房协会（ B.C. Pharmacy Association）表示，这种名为 Fluzone 的高剂量疫苗 （The Fluzone High-Dose vaccine）预计要到 11月底或 12 月初才能运到BC省。

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其他的标准疫苗将在本月开始接种。

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(Chanss Lagaden/CBC)

针对 65岁以上人群

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Fluzone 高剂量疫苗于 2015 年获得加拿大卫生部批准，专门针对65岁及65岁以上的人群，其抗原含量是标准流感疫苗的4倍，可加强老年人对流感的免疫力。

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2014 年的一项研究发现，高剂量疫苗在帮助65岁或65岁以上的人预防流感方面，效率比标准疫苗要高 24％。

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老年人由于免疫系统较弱而更容易感染流感。

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根据美国疾病控制和预防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention）的数据，近年来，65 岁以上老人占季节性流感相关死亡人数的 90％，占季节性流感相关住院人数的 70％。

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政府与疫苗费用

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Fluzone 高剂量疫苗的制造商 – 赛诺菲·巴斯德（Sanofi Pasteur）公司表示，已经收到了所有的订单，今年秋天将优先考虑把疫苗送到省政府覆盖疫苗费用的省份和地区，包括安大略省、曼尼托巴省、萨斯喀彻温省、西北地区、新斯科舍省和爱德华王子岛省。

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BC省政府覆盖标准疫苗，但不覆盖高剂量疫苗的费用.

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疫苗制造商说，由于BC省没有把高剂量疫苗纳入公立医疗项目，我们将只向BC省的私人市场提供有限数量的高剂量流感疫苗。

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在BC 省，注射高剂量疫苗的老人需要交 75 加元。

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(Tony Talbot/AP)

BC省政府：没有足够的证据证明费用合理

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住在北温哥华的道格·拉什顿（Doug Rushton）说，过去两年已经患了两次肺炎，今年希望能接种高剂量疫苗。

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但当这位69岁的老人本周联系多家当地药店时，他得到的答复是今年的接种时间推迟了，这让他很是失望。

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BC省的药房Shoppers Drug Mart证实，将在12月初收到这种高剂量疫苗。

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在回答加拿大广播公司提出的问题时，BC省卫生部发言人表示，目前没有足够的证据证明这种疫苗的成本的合理性。

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赛诺菲·巴斯德公司表示，将加快疫苗的交付，以应对12月至2月之间的流感高峰期。

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（CBC）

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