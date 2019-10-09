恶老板是不少员工辞职的主要原因

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新公布的一个调查显示，39%辞去办公室工作的雇员辞职的原因是遇到恶老板或恶上司。也就是说每5个辞职的公司白领中就有2个不是不喜欢公司、而是受不了老板。

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上述调查是人力资源公司Robert Half出资聘用独立市场调查公司Maru/Blue今年4月份在网上进行的，参加调查的受访对象是随机选择的4百名在加拿大公司工作的全职或非全职的办公室雇员。

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加拿大人力资源公司Robert Half副总裁Mike Shekhtman对上述调查结果并不感到吃惊，因为这个调查结果印证了人力资源部门的一句老话，这就是员工抛弃的不是公司而是老板；再加上现在加拿大失业率处于5.7%的低位，员工辞职后比较容易找到下一份工作。

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Mike Shekhtman认为，能否在公司形成正面和愉快的工作环境与管理者有很大的关系；管理者应该让员工感到不是在扼杀他们的工作热情而是在帮助他们成功；当然，好的管理者不是朋友，仍然需要对员工进行指点和教育。

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RCI with Brandie Weikle · CBC News

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