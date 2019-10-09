曾经的电视主持人屡次抢银行，遇到有人情味法官

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加拿大一名银行抢劫犯成了全国的头条新闻。不仅因为他多次抢劫银行，还因为他本来是一位职业成功人士，曾任电视台体育新闻主播，并在学校任教。

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这位银行劫匪名叫斯蒂芬•沃格桑（Stephen Vogelsang），他先是因今年4月在萨斯克彻温省的里贾纳市和萨斯卡通市抢劫银行被判了5年徒刑，现在又查出他也是2017年阿尔伯塔省迈德辛·哈特市两次银行抢劫案的作案者。周二法庭再判处给他加刑18个月。

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阿尔伯塔省法院法官德里克·雷德蒙德法官（Derek Redmond）说，本来检控方是建议再加刑3年， 但他对沃格桑（Vogelsang）作出了从轻判决，不仅因为他认罪态度好，节省了“稀缺的法院资源”，而且还因为另外一些他的个人因素。

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雷德蒙德法官提到沃格桑曾是“忠诚、有爱心的专业人员”，后来由于外部环境，他的判断力有所下降。被告自2004年以来一直在看心理咨询师，并于2007年被诊断出患有抑郁症。

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后来，他离开温尼伯的红河学院讲师工作并与在不列颠·哥伦比亚省找到一份工作的妻子一起搬了过去。可他本人的处境却变得更加糟糕，因为他在那里找不到稳定的工作。后来他又经历了离婚的打击，不得不回到温尼伯找工作。

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长期的失业加剧了他的抑郁症。他的律师格雷格·怀特（Greg White）说，沃格桑曾50多次申请工作未成功。回到温尼伯后找到一份工作没多久又被辞退。2017年抢银行时，正是他7年没有正式工作，人生降到最低谷的时期。

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沃格桑在狱中录下的视频中，向他抢劫的银行职员们道歉， 也向家人和学校教过的学生们表示忏悔。

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雷德蒙德法官认为，沃格桑改邪归正重新做人的可能性很大，因为他以前没有其他犯罪前科。

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