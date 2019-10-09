爱德华王子岛成为加拿大第一个男女工资平等省份

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根据加拿大统计局（Statistics Canada）的最新报告，爱德华王子岛省成为加拿大第一个男女工资平等的省份。

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该报告发现，在爱德华王子岛省，2018年，年龄在25至54岁之间的有工作女性，每小时平均工资为 24.18 加元，男性为 2​​4.33 加元。

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统计局说，爱省男女工资差仅 15 加分，在全国范围内，男性（每小时31.05加元）和女性（每小时26.92加元）之间存在 4.13 加元的差异。

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男女工资差距最大的是阿尔伯塔省，为 6.32 加元，但主要是因为男女从事的工作不同。

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PEI大学 （University of Prince Edward Island） 的经济学家吉姆·森坦斯（Jim Sentance）说，爱德华王子岛上男女工资一样可归因于省经济中的一些独特因素。

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他在给加拿大广播公司的一封电子邮件中写道：“我们拥有庞大的公共服务部门，这个领域由女性主导，高度工会化，而且男女工资平等。”

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（CBC）

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