蒙特利尔 3 名气候示威者爬大桥阻交通被拘留

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在蒙特利尔市，3 名攀登大桥阻碍交通的气候示威者被警方拘留。

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加拿大广播公司报道说，这 3 名气候示威者于周二（1月8日）凌晨日出前攀登上蒙特利尔市的雅克-卡地亚大桥 Jacques-Cartier Bridge，导致大桥停止通行几个小时，最后这 3 人在 8 点左右才下来，使大桥交通逐渐恢复。

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这 3 名示威者是一个环保组织 – Extinction Rebellion Canada 的成员，该组织魁北克分部的发言人路易斯·拉米雷斯（Louis Ramirez）表示，你们可以逮捕人，但不会改变气候变化问题，科学证据已经很清楚，我们现在看到的是生命处于危险之中。

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加拿大各地出现抗议

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这个星期，加拿大许多城市出现了一系列气候抗议活动，星期一多伦多、温哥华、埃德蒙顿等地都有桥梁被抗议者封锁。

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星期二晚上，一百多名抗议者在蒙特利尔市中心举行了几个小时的示威活动，有的人横躺市中心街头一个小时，导致交通严重堵塞。

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（CBC）

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