CMHC：加拿大住房开工量下降

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加拿大联邦政府下属的加拿大房贷与住房公司CMHC的统计数字显示，加拿大建筑业的住房开工数量9月份与8月份相比下降了2.5%，从8月份的226871套下降到9月份221202套住房的水平。

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不过，9月份加拿大的住房开工率仍然高于经济专家们预测的214500套住房的水平。

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加拿大五大商业银行之一的蒙特利尔银行资深经济师Robert Kavcic认为，外国人和新移民对加拿大房地产的兴趣和本地年轻家庭对住房的需要继续支持加拿大房地产市场的需求。

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加拿大房贷与住房公司CMHC的数字显示，加拿大房地产市场2019年的房屋销售量明显高于2018年，今年下半年的房屋销售数字也好于2019年上半年，而且房屋销售局面的改善是加拿大全国性的。

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