为少数党政府做准备：新民主党党魁辛格开列出条件

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根据加拿大广播公司的民意调查，目前自由党和保守党在全国范围内的支持率不相上下，各方预测下届政府由少数党执政的可能性很高。

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今晚是最后一次加拿大党魁电视辩论，新民主党党魁辛格在今天上午公布了新民主党和未来可能执政的少数党的合作条件。

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因为辛格此前已表示新民主党不会支持保守党，所以这些条件是面向自由党的。

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他说，在加拿大选民做出选择后，新民主党和另一党合作的条件包括：

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全民医药保险项目

全民牙科保险项目

政府投资公共住房

减免学生贷款利息计划

做出真正致力于减排的计划，终止对石油公司的补贴，协助石油工人转换到其它行业

推出对超级富人的高税收政策，堵住税收漏洞

减少手机月费

新民主党领导人辛格鼓励加拿大选民投票支持新民主党，他希望选民为支持而投票，而不是为抵制而投票。

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RCI with Catharine Tunney，CBC News

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