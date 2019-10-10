加拿大合法和黑市大麻售价双双下降

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根据加拿大统计局的数字，加拿大大麻零售价格在2019年第三季度下降了6.4%。每克大麻的平均售价从今年第二季度的7.87加元下降到7.37加元。

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虽然官方销售渠道的合法大麻零售价格自一年前大麻合法化后出现了首次下降，但合法大麻的零售价格仍然远远高出黑市大麻。

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比如，今年第三季度与第二季度相比，合法渠道生产和销售的大麻售价从每克10.65加元下降到10.23加元，下降幅度是3.9%；但黑市大麻的售价却从每克5.94加元下降到5.59加元，下降幅度是5.9%。

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换句话说是黑市大麻零售价格下降幅度更大、更便宜，让黑市大麻的售价比合法大麻更加具有吸引力。

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加拿大自由党政府推行大麻合法化的一个主要论据是，有了合法供应的大麻、黑市大麻自然就没有了市场。现在看来黑市大麻还是很有竞争力的。

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