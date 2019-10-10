加拿大的豆腐市场一片大好

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在加拿大，豆腐曾经只是亚裔家庭和华人餐馆中的食品，但随着饮食潮流越来越转向素食，大豆类食品已日益成为主流，而且市场还在迅速扩大。

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“日昇豆腐”启动第三个豆腐厂

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“日昇豆腐”（Sunrise Soya Foods）可以说是加拿大豆腐市场的开拓者。

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这是从温哥华起步的一个豆腐公司， 1956年，莱斯利（Leslie）和苏珊·乔（Susan Joe）从在自家的厨房里做豆腐开始，在位于唐人街的家庭经营食品店 – 日昇市场（Sunrise Market）里出售豆腐。

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起步的日子是艰难的，随着他们的豆腐在华人社区里大受欢迎，莱斯利和苏珊最终建立了 “日昇豆类食品”公司（Sunrise Soya Foods），扩大了豆腐的种类，这个公司1983年在温哥华开设了第一家豆腐生产厂。

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随后，他们于 2002 年在多伦多又开设了第二家豆腐厂，扩大了生产规模。

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今年 9 月下旬，日昇的第三个豆腐厂在大温哥华开始运营。

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采用非转基因大豆

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日昇公司的总裁兼首席执行官彼得·乔（Peter Joe）说，新工厂占地 8000 平方米，是这个家族企业至今为止最大的工厂，预计每天可生产 5 吨豆腐。

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他说，豆腐采用安大略省和魁北克省的非转基因大豆制成，他们的产品遍布加拿大的主要食品连锁超市，占据加拿大豆腐市场的三分之二，而且在美国的西部和东部沿海地区也有供应。

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彼得·乔（Peter Joe）认为，人们对植物蛋白食品的兴趣越来越大，加拿大的豆腐消费量不断增长， 而且豆腐不怕来自其他植物蛋白产品（例如人造肉）的竞争，因为豆腐的种类和用途是多种多样的。

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维多利亚的生产商

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在 BC 省的维多利亚市，绿色美食 （Green Cuisine）公司 的老板安迪·坎宁安（Andy Cunningham）与彼得·乔（Peter Joe）一样，对豆腐的发展前景保持乐观态度。

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坎宁安本人是小型豆腐生产商，拥有一个小型生产厂，从 35 年前开始生产手工豆腐。

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坎宁安表示，温哥华地区的一些大型豆腐生产商，如 Superior 和日昇豆腐的工业化，打击了小型生产商，因此手工豆腐的产量在不断减少。

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但是，这些大型生产商的崛起，也清除了主流社会对豆腐的一些偏见，可以说是“清理”了豆腐市场，从而促进了豆腐的主流化。

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安迪•坎宁安（Andy Cunningham）表示，每个星期一，他和他的雇员们都会采用来自安大略省的大豆，开始制作豆腐，先制成糊状，然后将其过滤，切块，他们的豆腐在温哥华岛上都有销售。

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像彼得·乔一样，安迪·坎宁安（Andy Cunningham）也不担心人造肉等产品带来的竞争。

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相反，他说，我认为人们将被素食汉堡和类似产品所吸引，从而进入素食市场，进入素食市场后，他们很快就会发现豆腐的吸引力。

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种植大豆

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安迪·坎宁安还认为，随着气候变暖，加拿大当地的一些农场可以多种植大豆。

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他指出，由于气候的变化，安大略省的夏季更加干燥，夏天更长，这对种植大豆是有利的，一些农场不妨转为种植各种大豆，因为有市场的需求。

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（ Adrien Blanc / Radio Canada）

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