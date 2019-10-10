周四党魁法语电视辩论激烈又出彩

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加拿大大选投票前最后一场电视辩论10月10日星期四晚上8点到10点在魁北克省Gatineau市的加拿大历史博物馆举行，这个与加拿大首都渥太华议会山隔河相望的地方似乎会决定谁将入主议会山。

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谁主沉浮

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受到加拿大电视辩论组委会邀请参加此次辩论的政党领袖是新民主党领袖辛格、绿党领袖Elizabeth May、人民党领袖Maxime Bernier、自由党领袖特鲁多、保守党领袖谢尔、和魁北克党团领袖Yves-François Blanchet。在题头照片中占在中间的是此次电视辩论主持人、加拿大广播公司法语电视晚间新闻节目主播Patrice Roy。

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这次电视辩论的五个题目分别是：环境保护和能源，经济和政府财政，为民众提供的服务，加拿大外交政策和移民，身份认同、道德操守和执政管理。

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环境保护和能源

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特鲁多首先在碳税问题上受到质询，因为在几年之内自由党政府的碳税会从现在每吨温室气体收碳税20加元猛升到超过1百加元，会对民众生活负担带来明显影响。

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面对特鲁多对自由党政府环境政策的辩护，绿党领袖Elizabeth May指责其减排行动太慢、太无力，完全没有认识到地球变暖已经到了危机状态。

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新民主党领袖辛格则嘲讽自由党领袖特鲁多是语言的巨人、行动的矮子，说在辩论现场他往左边看是要建设输油管道的党魁、往右边看也是要建输油管道的党魁、特鲁多也是一路货色，只有他自己是反对在加拿大修建输油管道的政党领袖。

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经济和政府财政

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这是一个争吵激烈的题目，焦点是搞赤字开支花钱如流水、还是必须立即开始减少联邦政府的预算赤字以解决加拿大债台高筑的问题。

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特鲁多再次表示自由党政府虽然搞赤字开支，但这是为了投资于民、投资于社会，是为了修补过去保守党政府一味削减政府投资和服务所留下的烂摊子。而保守党领袖谢尔则指责特鲁多就会骗人、靠谎言过日子。

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人民党领袖Maxime Bernier则自豪地指出，其他所有5位政党领袖都在比着看谁更花钱如流水、看谁给选民承诺的福利更多，只有他领导的人民党坚决把消除预算赤字放在首位，因为负责任的政府不能靠借钱过日子。

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为民众提供的服务

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特鲁多由于是执政党领袖，所以成为政府服务过差问题的攻击目标，特别被提到的是特鲁多几个月前嘲讽土著人维权人士的事件。当时特鲁多面对要求联邦政府解决土著人部落没有自来水、只能喝污染水问题的求救要求，特鲁多只是漫不经心、嘲讽地说“谢谢你出席为自由党捐款的活动”。

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新民主党领袖辛格指责自由党领袖特鲁多竞选时左得一塌糊涂、到处撒钱，执政后却立刻右转。

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而特鲁多则再次以安大略省保守党政府上台后削减社会服务的例子，影射谢尔的联邦保守党若上台会让政府服务差的问题更加恶化。

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加拿大外交政策和移民

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在中国为了报复加拿大警方应美国司法机关的要求拘捕华为公司首席财务官孟晚舟而大力敲打加拿大的问题上，特鲁多受到群起攻击。

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魁北克党团领袖Yves-François Blanchet抨击特鲁多缺乏判断力，冒冒失失的决定帮助美国逮捕华为公司首席财务官孟晚舟，招致中国政府对加拿大农产品的猛烈报复。而其他政党领袖则指责特鲁多面对中国和美国这样的大国在外交上软弱无能、进退失据。

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在移民和难民问题上，特鲁多和谢尔成为主要攻击目标，并出现近一分钟的三人激烈争吵主持人几乎失控的局面。

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人民党领袖Maxime Bernier指责自由党和保守党都支持每年接收30万移民和难民是在不负责任的滥收外国人、导致加拿大社会出现众多问题；包括多伦多、温哥华等大城市房价飞升，让加拿大老百姓买不起房的问题，所以应该把每年接收的外国移民和难民的数量减半。

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魁北克党团领袖Yves-François Blanchet则在这个环节的辩论中甩出争夺魁北克法语选民的金句：别听其他党派瞎忽悠、投票给魁北克党团就等于在投票保卫魁北克利益。

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身份认同、道德操守和执政管理

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在安乐死问题上，参加电视辩论的6位政党领袖唯一一次没有出现明显的分歧，都表示认同加拿大最高法院和魁北克高级法院要求减少对安乐死限制的裁决。

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在魁北克省政府通过禁止政府雇员在工作场合佩戴宗教服饰的21号法案问题上，只有自由党领袖特鲁多明确表示在需要的情况下，联邦政府应该出面反对魁北克的21号法案、以保护少数族裔和弱势群体的权益。

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