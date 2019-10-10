CBC

周四党魁法语电视辩论激烈又出彩

作者 方华 |
china@rcinet.ca
发表 2019年10月10日（星期四）23:51
暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大大选投票前最后一场电视辩论10月10日星期四晚上8点到10点在魁北克省Gatineau市的加拿大历史博物馆举行，这个与加拿大首都渥太华议会山隔河相望的地方似乎会决定谁将入主议会山。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC

谁主沉浮

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

受到加拿大电视辩论组委会邀请参加此次辩论的政党领袖是新民主党领袖辛格、绿党领袖Elizabeth May、人民党领袖Maxime Bernier、自由党领袖特鲁多、保守党领袖谢尔、和魁北克党团领袖Yves-François Blanchet。在题头照片中占在中间的是此次电视辩论主持人、加拿大广播公司法语电视晚间新闻节目主播Patrice Roy。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC

这次电视辩论的五个题目分别是：环境保护和能源，经济和政府财政，为民众提供的服务，加拿大外交政策和移民，身份认同、道德操守和执政管理。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC

环境保护和能源

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多首先在碳税问题上受到质询，因为在几年之内自由党政府的碳税会从现在每吨温室气体收碳税20加元猛升到超过1百加元，会对民众生活负担带来明显影响。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

面对特鲁多对自由党政府环境政策的辩护，绿党领袖Elizabeth May指责其减排行动太慢、太无力，完全没有认识到地球变暖已经到了危机状态。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

新民主党领袖辛格则嘲讽自由党领袖特鲁多是语言的巨人、行动的矮子，说在辩论现场他往左边看是要建设输油管道的党魁、往右边看也是要建输油管道的党魁、特鲁多也是一路货色，只有他自己是反对在加拿大修建输油管道的政党领袖。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC

经济和政府财政

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

这是一个争吵激烈的题目，焦点是搞赤字开支花钱如流水、还是必须立即开始减少联邦政府的预算赤字以解决加拿大债台高筑的问题。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

特鲁多再次表示自由党政府虽然搞赤字开支，但这是为了投资于民、投资于社会，是为了修补过去保守党政府一味削减政府投资和服务所留下的烂摊子。而保守党领袖谢尔则指责特鲁多就会骗人、靠谎言过日子。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

人民党领袖Maxime Bernier则自豪地指出，其他所有5位政党领袖都在比着看谁更花钱如流水、看谁给选民承诺的福利更多，只有他领导的人民党坚决把消除预算赤字放在首位，因为负责任的政府不能靠借钱过日子。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC

为民众提供的服务

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

特鲁多由于是执政党领袖，所以成为政府服务过差问题的攻击目标，特别被提到的是特鲁多几个月前嘲讽土著人维权人士的事件。当时特鲁多面对要求联邦政府解决土著人部落没有自来水、只能喝污染水问题的求救要求，特鲁多只是漫不经心、嘲讽地说“谢谢你出席为自由党捐款的活动”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

新民主党领袖辛格指责自由党领袖特鲁多竞选时左得一塌糊涂、到处撒钱，执政后却立刻右转。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

而特鲁多则再次以安大略省保守党政府上台后削减社会服务的例子，影射谢尔的联邦保守党若上台会让政府服务差的问题更加恶化。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大外交政策和移民

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在中国为了报复加拿大警方应美国司法机关的要求拘捕华为公司首席财务官孟晚舟而大力敲打加拿大的问题上，特鲁多受到群起攻击。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

CBC

魁北克党团领袖Yves-François Blanchet抨击特鲁多缺乏判断力，冒冒失失的决定帮助美国逮捕华为公司首席财务官孟晚舟，招致中国政府对加拿大农产品的猛烈报复。而其他政党领袖则指责特鲁多面对中国和美国这样的大国在外交上软弱无能、进退失据。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

在移民和难民问题上，特鲁多和谢尔成为主要攻击目标，并出现近一分钟的三人激烈争吵主持人几乎失控的局面。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

人民党领袖Maxime Bernier指责自由党和保守党都支持每年接收30万移民和难民是在不负责任的滥收外国人、导致加拿大社会出现众多问题；包括多伦多、温哥华等大城市房价飞升，让加拿大老百姓买不起房的问题，所以应该把每年接收的外国移民和难民的数量减半。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

魁北克党团领袖Yves-François Blanchet则在这个环节的辩论中甩出争夺魁北克法语选民的金句：别听其他党派瞎忽悠、投票给魁北克党团就等于在投票保卫魁北克利益。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

身份认同、道德操守和执政管理

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

在安乐死问题上，参加电视辩论的6位政党领袖唯一一次没有出现明显的分歧，都表示认同加拿大最高法院和魁北克高级法院要求减少对安乐死限制的裁决。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

在魁北克省政府通过禁止政府雇员在工作场合佩戴宗教服饰的21号法案问题上，只有自由党领袖特鲁多明确表示在需要的情况下，联邦政府应该出面反对魁北克的21号法案、以保护少数族裔和弱势群体的权益。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

相关文章：

周一大选辩论：6党领袖唇枪舌剑捉对厮杀

周一大选辩论谢尔和特鲁多攻守各有得失

加拿大2019联邦大选集锦

理解加拿大政治制度

RCI with CBC News

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类：政治
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言。论坛中的交流必须使用与我们发布的内容相同的语言，或使用两种正式语文之一，即英文或法文。禁止使用除少数几个字以外的其他语言。与主题无关的消息将不发布。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Attirer les immigrants en région, l’UMQ se mobilise à Sherbrooke

RCI | English

Small, medium businesses wary of increasing cyberattacks

RCI | Español

¿Desobediencia civil para influenciar la lucha contra cambios climáticos?

العربية | RCI

المشهد السياسي التونسي على ضوء نتائج التشريعيات وقبل الرئاسيات الثانية

Radio-Canada.ca CBC.ca
Arrestation de deux partenaires de l'avocat de Trump liés à l'affaire ukrainienneDébat : les affirmations des chefs sous la loupe de La VérifLe projet de loi sur les taxis est adoptéTrudeau et Blanchet ciblés dans un débat des chefs sous forme de bilanAide médicale à mourir : les chefs fédéraux interpellés par une citoyenneImmigration : Justin Trudeau reconnaît le droit du Québec d'imposer un testLa main-d’œuvre qualifiée vietnamienne pressée par la guerre commerciale Chine-États-UnisPlomb dans l’eau des écoles : le gouvernement Legault critiqué pour sa « négligence »Vol de données au Mouvement Desjardins : des entreprises de Québec visées par la policeQuébec fera appel du jugement qui autorise la culture du cannabis à domicile
'Unprecedented' wet fall Manitoba weather hurts crops, puts flood fighters into actionThe NationalDivided UN fails to agree on Turkey's offensive in SyriaEl Paso mass shooting suspect pleads not guilty in 22 deathsCanada's Arctic birds could be 'squeezed out of existence' by climate changePrescription Zantac and other heartburn medications are being recalled. Here's what you should doCracks found in 38 of 800 Boeing 737 NG jets inspected globallyPolls say Singh won the English debate, but tonight the pressure is back on Bloc leader BlanchetPeople's Party won't take action against N.S. candidate who called Islam 'pure evil'Rudy Giuliani associates among 4 facing conspiracy, campaign finance charges