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大选前最后一次加拿大党魁电视辩论周四晚举行

作者 方华 |
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发表 2019年10月10日（星期四）05:45
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加拿大6位政党领袖参加10月10日星期四晚上8点到10点举行的法语电视辩论，这将是1021日大选投票前最后一场党魁电视辩论。

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这次电视直播的辩论场地仍然是在魁北克省Gatineau市的加拿大历史博物馆，与加拿大首都渥太华的议会山隔河相望。

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受到加拿大电视辩论组委会邀请参加此次辩论的政党领袖是自由党领袖特鲁多、保守党领袖谢尔、新民主党领袖辛格、绿党领袖Elizabeth May、人民党领袖Maxime Bernier、和魁北克党团领袖Yves-François Blanchet。

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这次电视辩论的五个题目分别是：经济和政府财政，环境保护和能源，加拿大外交政策和移民，身份认同、道德操守和执政管理，为民众提供的服务。

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除去主持人问问题的时间，每个政党领袖发言的时间不到20分钟。

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主持这次政党领袖法语电视辩论的是加拿大广播公司晚间新闻节目主持人Patrice Roy，还有几位平面法语媒体资深记者参加提问，他们是L’actualité的Alec Castonguay, Le Soleil的 Patricia Cloutier, Le Devoir 的Hélène Buzzetti, 和La Presse 的François Cardinal

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除了环球电视网和CTV电视网之外，加拿大广播公司的所有平台都会对这次六党领导人的电视辩论进行直播，包括加拿大广播公司电视台、24小时新闻台，加拿大广播公司英语广播电台，加拿大广播公司的新闻网站CBCNews.ca，Radio Canada International网站rcinet.ca也会用包括普通话在内的5种语言转播这次加拿大政党领袖的大选电视辩论。

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加拿大大选的投票日是10月21日星期一。

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