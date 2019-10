研究报告：现代政治活动对参政者身心健康的危害

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大各党领袖正忙于全国各地奔波竞选,这是最后的10天,热衷政治者激动焦虑;对政治没多少好感的人觉得这不过是件乌泱乌泱一堆人争执,结果却未必利国利民的事情;也有研究人员在冷静观察剧烈的政治活动对人的心理,生理健康产生的影响。

加拿大广播公司的科技专栏节目Quirks & Quarks的主持人鲍勃·麦克唐纳最近采访了美国内布拉斯加大学(University of Nebraska)政治学教授凯文·史密斯(Prof. Kevin Smith),和他谈及他的研究组刚刚发表的一篇有关论文。

史密斯教授的论文被同行称作该领域头一份这一专题的论文,他们通过民调形式对政治活动,尤其是近几年来在人们政治观点日益分化背景下的政治活动,比如大选活动,对人们的生理心理,以及对社会的负面影响。

史密斯教授的这一研究论文题为《朋友,家人,理智和健康:政治的代价》(Friends, relatives, sanity, and health: The costs of politics),发表在9月底的同行评审科学刊物PLOS ONE上。

史密斯教授说,我们通常认为对政治的兴趣和参与政治活动是公民所做的有益社会的活动,这些活动成就了民主。

但他的研究结果却显示,不尽然。他说至少在目前的政治环境中,当前的政治活动对人们存在潜在的不良影响。

目前全球的民主环境中,人们的政治观点越来越分立,因政治观点造成的敌对情绪越发普遍,人们在社交媒体,甚至家庭聚餐上都会因激烈的政治争论而不欢而散。

统计测试参与政治对人的影响

史密斯教授的研究组是在上次美国大选结束后的2017年3月开始收集数据的。他们设计的民调问答是以调查酒精上瘾者和赌博上瘾者的问答卷为基础的,他们设置的问题围绕政治活动对日常生活的影响。

民调的数据让史密斯教授和他的研究组成员吃惊:

40%的人回答他们感觉有压力

12%的人感觉自己的健康状况受到影响

20%的人说他们因焦虑失眠

20%的人说他们和朋友的友谊受到损害

4%的人表示他们当时曾考虑过自杀

史密斯教授说,“哪怕我们的数据只有50%的准确率,依旧显示了有很高比例的公众表示政治活动对他们的心理和生理健康有巨大的影响。”

人们身心受政治活动的影响程度和他们各自的政治倾向有很大关系

他们的民调结果也显示,人们受政治活动影响的程度和他们的政治立场很有关系,从上次美国大选来看,政治立场左倾的人受到的负面影响要大大高于政治立场右倾的人。

史密斯教授说,他很希望知道如果上次美国联邦大选的结果是民主党获胜,那么他们的民调结果会是怎样的。他认为,在大选后,获胜一方的身心健康受参与大选这一政治活动的影响相对比较小,而败选一方的身心健康则受到比获胜方要大得多的负面影响。

民调研究的局限性

史密斯教授表示他们的这一研究是这一领域的首项大型民调,作为基础指标研究而言,要等到重复研究结果出来后,他们才能确认是否这一研究仅是大选之后人们的特殊反应,还是更具有普遍意义的反应。

他说,考虑到目前加拿大正在经历的联邦竞选,加拿大公众会对此有所共鸣。

他希望人们不时去看看他们的民调内容,如果有足够的人在不同的地区,不同的政治活动后填写他们的问答,那将会有助于他们未来的比较研究。

RCI with CBC,Quirks & Quarks

您无权使用Radio-Canada/CBC,RCI和其他新闻机构的图片。

