TransUnion： 加拿大37000人的私人信息可能被盗

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大的两大信用监测机构之一 TransUnion 说，有 37,000 名加拿大人的个人信息可能盗取。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

TransUnion 数据被盗的规模没有另一家信用监测机构 Equifax Inc. 的事故那么大，2017年，Equifax Inc. 公司的客户信息被盗，涉及全球 1.47亿人，其中包括 19,000 名加拿大人的个人和财务信息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

TransUnion 表示，他们是在 8 月份获知出现此事故的，但 TransUnion 没有披露是哪些类型的个人信息被盗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

近几年来，银行、公司、机构掌控的个人信息大规模被盗事件频频发生。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

除了 TransUnion 和 Equifax 的数据泄露事件外，今年 7 月，Capital One 表示，有 600 万加拿大人的数据遭遇黑客入​​侵，其中包括大约 100 万个社会保险号码。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

今年 6 月，魁北克省金融集团 Desjardins 也有 270 万个帐户的数据被盗。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（CBC）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada