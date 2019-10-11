(CBC/Peter Jensen)

加拿大原住民服装设计师参加巴黎时装周

作者 黎黎 |
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发表 2019年10月11日（星期五）14:38
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约兰达·斯克尔顿（Yolonda Skelton）是加拿大的一位第一民族时装设计师，不久前，她带着自己的作品参加了 “巴黎时装周”，在埃菲尔铁塔参加了时装周里的土著时装秀。

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约兰达·斯克尔顿说，参加时装周的作品，设计灵感主要来自从小听祖母讲述的故事，并受到了经典大片《蒂凡尼的早餐》（Breakfast at Tiffany’s）中奥黛丽·赫本（Audrey Hepburn）的穿着风格的启发。

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从传统服装汲取灵感

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(CBC/Jean Paetkau)

谈到自己如何走上服装设计的路，斯克尔顿说，她的许多设计都基于从小听到的有关海达人的传奇故事。

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她说，开始的时候，自己只想为家里人设计和制作一些传统的衣服，逐渐过度到把原住民的传统服装与现代风格相融合。

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约兰达·斯克尔顿说，第一民族的许多传统服装是为参加节日或一些特殊的仪式制作的，但平日里你并不能穿着这样的衣服走来走去，不方便，于是，我开始设计一些不同的风格，即代表了第一民族的本色，也适合在日常生活中穿戴。

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她为祖母设计了一件衣服，但遗憾祖母并没有能穿上这件衣服。

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斯克尔顿说，我的祖母是位酋长，我想给她做一件可以在任何地方穿的衣服，但是，在衣服完成之前，她就过世了。

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受到流行文化的影响

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斯克尔顿的设计不仅从传统的土著艺术中汲取灵感，而且也受到流行文化的影响。

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(CBC/Jean Paetkau)

电影经典《蒂凡尼的早餐》中奥黛丽·赫本（Audrey Hepburn）的着装风格给了斯克尔顿很多启发，她设计了连衣裙系列，以及手套、珍珠相连等等。

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彩虹战士”

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在约兰达·斯克尔顿的作品中，颜色最绚丽的一件是名为 “彩虹战士” Rainbow Warrior 的衣服。

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斯克尔顿说：

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这件作品是我最珍贵的作品之一，因为它代表了所有人，所有国家。鉴于我们现在的环境，当今世界上正在发生的事情，我给它起名为 “彩虹战士”。

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(CBC/Jean Paetkau)

约兰达·斯克尔顿表示，她通过自己设计的服装，向穿上这些服装的人讲述着第一民族的故事。

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她说，与其他人分享我们的文化和知识，这有助于减少偏见，有助于不同族裔的相互了解和相处。

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温哥华时装周

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最后，约兰达·斯克尔顿说，参加 “巴黎时装周” 是一场令人难以置信的体验，她的作品是埃菲尔铁塔二楼活动的一部分。

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(CBC/Jean Paetkau)

现在，约兰达·斯克尔顿正在准备参加11月份的 “温哥华土著时装周” –  Vancouver Indigenous Fashion Week。

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而且，她的作品目前还在 BC省维多利亚市的画廊 Legacy Gallery展出，这个展览是与维多利亚大学合作的。

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这一展览将一直持续到12月21日。

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（Jean Paetkau / CBC）

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