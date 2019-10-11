加拿大统计局：九月份增加了54,000份工作

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加拿大统计局刚刚发表的报告说，加拿大的失业率从此前的5.7%降至5.5%。

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九月份的就业市场增加了54,000份工作。加拿大统计局属下的劳工咨询部说，这些新增的工作大部分是全职工作。

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和去年同时期相比，加拿大就业市场增加了 456,000个工作岗位，就业率增加了2.4%。

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从各省来看，安大略省和新斯科舍省的就业率上升，但加拿大其他各省和地区的就业率持平。此外，年龄在24岁和54岁的男性和女性就业者的分布没有改变。

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从行业来看，医疗保健和社工及辅助工作行业，以及食品，餐饮业的就业岗位增加最多。

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医疗保健和社工及辅助工作的就业岗位新增加了30,000个；食品和餐饮业新增了23,000个就业岗位。

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