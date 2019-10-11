周四党魁法语辩论三人成被攻击目标

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在政党领袖大选电视辩论后人们最喜欢问的问题是谁赢谁输。但近年来已经很难找出大选辩论的输家和赢家，因为党魁们除了事前做大量的准备和彩排之外、还在电视辩论中用绕圈子不直接回答问题的办法避免被抓住把柄。

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但如果从电视辩论中谁受到的攻击最多的角度来看，这似乎能够指点出哪位党魁的政党处于选情不错的状况。

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在星期四晚上加拿大六位党魁的法语电视辩论中，除了在过去电视辩论中两位受到重点攻击的党魁自由党领袖特鲁多和保守党领袖谢尔之外，又加上了魁北克党团领袖Yves-François Blanchet。

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专家们认为，这是因为原来不被看好的魁北克党团在大选竞选阶段前4个星期中在魁北克省的选情稳定上升，已经到了会严重危及自由党和保守党选票的程度。

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面对自由党和保守党要选民不要把选票浪费在永远不可能成为执政党的魁北克党团身上的呼吁，魁北克党团领袖Yves-François Blanchet在电视辩论中抛出容易打动魁北克选民心弦的话：投票给魁北克党团就等于在投票保卫魁北克利益。

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加拿大政坛分析家们认为，自由党领袖特鲁多，保守党领袖谢尔，绿党领袖Elizabeth May，人民党领袖Maxime Bernier在电视辩论中都没有什么失误，而新民主党领袖辛格则再次因幽默和急智而表现出色。

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RCI with Valérie Boisclair、Hugo Prévost、Marc-Antoine Ménard / Radio-Canada

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