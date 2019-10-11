周末网络广播（2019年10月11-13日）

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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华, 与我一起在播音室的有本台的黎黎、倍加和沈二。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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加拿大男女之间的工资差距正在缩小

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加拿大统计局的一项最新研究报告称，2018 年，加拿大女性的平均时薪比男性的平均时薪低 13.3％，换句话说，男性每赚1加元，女性则赚0.87加元。黎黎报道

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现代政治活动对参政者身心健康的危害

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加拿大各党领袖正忙于全国各地奔波竞选，这是最后的10天，热衷政治者激动焦虑；对政治没多少好感的人觉得这不过是件乌泱乌泱一堆人争执，结果却未必利国利民的事情；也有研究人员在冷静观察剧烈的政治活动对人的心理，生理健康产生的影响。倍加报道

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加拿大的豆腐市场一片大好

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在加拿大，豆腐曾经只是亚裔家庭和华人餐馆中的食品，但随着饮食潮流越来越转向素食，大豆类食品已日益成为主流，而且市场还在迅速扩大。黎黎报道

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广播主持人麦克·芬尼迪的休假年：在英国农贸市场卖奶酪

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加拿大广播公司蒙特利尔的晨间节目“Daybreak”主持人麦克·芬尼迪现在能娴熟地模仿草莓批发摊位的吆喝，因为他在这个草莓摊位旁边的奶酪摊位工作。麦克早些时候暂时离开他的主持人工作，搬去了英国伦敦，并在博罗市场的一个奶酪摊位找了一份工。他在接受CBC采访时讲了为什么选择这一临时工作以及对生活和工作的一些看法。倍加报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听。

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一周图片报道

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