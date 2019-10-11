国际女童日：阻碍妇女成为领导者的陈旧观念依在

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当被问到 CEO 会是什么模样时，只有10％的加拿大青少年会想到 CEO是一位女性。

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根据一项新的调查，尽管社会各界为缩小性别差距进行的努力在取得进展，但当提到公司企业的首席执行官 CEO 时，绝大多数加拿大年轻人会首先想到 CEO 是一位男性。

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今年 9 月，Nanos Research 代表加拿大国际计划署（Plan International）对14 至 24 岁的加拿大男女青少年进行了一个网上调查，调查结果发现，在被问到首席执行官会是什么样的人时，只有10％ 的加拿大青少年想到 CEO可以是一位女性。

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调查还发现，60% 的女孩子表示，要想实现自己能成为某个行业领头人的理想，她们会感到有压力，需要为此而改变自己的行为方式。

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加拿大国际计划署 （Plan International Canada）说，上述结果表明，尽管男女平等取得了进展，但社会上与性别有关的陈旧观念以及形象依然存在，仍然对妇女成为各界的领军人物构成障碍。

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上述调查是为 10 月 11日的 “国际女童日” （International Day of the Girl ）进行的。

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（CBC）

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