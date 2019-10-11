少数党政府概率上升：民调显示魁北克党团支持率上升造成自由党支持率下降

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加拿大广播公司的民调显示，魁北克党团的支持率在过去10天来上升，预计这将对自由党在魁北克的选票造成威胁。

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自由党把部分连任的希望寄托在魁北克的选票上，但魁北克党团近日来支持率上升的趋势将可能让自由党的这一希望落空。

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上次大选（2015年）中，自由党在魁北克的支持率约在36%上下，因为魁北克省当时自由党和其他各党的巨大悬殊，自由党得以赢得50个议席。

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目前自由党在魁北克的支持率略低于34%，而魁北克党团的支持率在过去的10天中上升了7个百分点，升至27% 。这意味着自由党在魁北克可能赢得的席位大约只在35个左右。

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魁北克党团在2011年后被认为已经伤得无法恢复元气，但在本次竞选中境况意外好转。预计魁北克党团将可能在魁北克赢得大约35个席位，将和自由党在魁北克的席位不相上下。

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魁北克党团支持率上升对保守党的选票也造成影响，保守党上届大选中在魁北克赢得12个席位，预计本次在魁北克将降至10个席位。

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RCI with Eric Grenier，CBC News

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