爆冷门：埃塞俄比亚总理诺贝尔和平奖

星期五诺贝尔和平奖评委会宣布把2019年的诺贝尔和平奖颁发给埃塞俄比亚总理Abiy Ahmed,以表彰他为促进与邻国厄立特里亚之间实现和平所做出的努力和贡献。

被认为获得今年诺贝尔和平奖呼声很高的瑞典环保少女、和自认最该获得诺贝尔和平奖的美国总统都无缘今年的和平奖。

诺贝尔和平奖评委会指出,埃塞俄比亚总理Abiy Ahmed排除阻力、主动提出与邻国厄立特里亚谈判解决边境争端问题;在他的努力和与国际社会的合作下,埃塞俄比亚和厄立特里亚之间多年来的战乱终于得到平息。

埃塞俄比亚和厄立特里亚过去二十多年来在边境地区两次开战,一次是1998年、另一次是2000年,直到2018年才结束战争状态、实现了两国边境地区的和平。

与其他诺贝尔奖在瑞典首都斯德哥尔摩颁发不同,诺贝尔和平奖在挪威首都奥斯陆颁发。

诺贝尔各奖项的奖金是91万8千美元,颁发日期是12月10日。

诺贝尔在1896年12月10日逝世。

RCI with The Associated Press、CBC News

