(Vanessa Garrison / Greenpeace)

雀巢和Tim Hortons再次被评为加拿大最大的塑料污染商家

作者 林倍加 |
china@rcinet.ca
发表 2019年10月11日（星期五）14:00
更新 2019年10月11日（星期五）15:16
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本星期加拿大绿色和平组织公布的报告中，雀巢公司（Nestlé）和Tim Hortons公司再度被评选为加拿大最大的塑料污染商家。这两家公司去年就获得过这一头衔。

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加拿大绿色和平组织的这一评选是基于他们的成员在加拿大各地海岸线收集起来的塑料水瓶，咖啡杯及杯盖，以及其它塑料垃圾而做出的。

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今年的头五名加拿大最大塑料污染商家为：雀巢，Tim Hortons，星巴克（Starbucks），麦当劳（McDonald’s）和可口可乐（Coca-Cola）。

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加拿大绿色和平组织负责海洋塑料污染项目的莎拉·金（Sarah King）说，每年都是这些大公司上他们的评选榜，他们知道这五家公司目前都没有做出足够的努力解决塑料垃圾问题。

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莎拉指出，从绿色和平组织以往的调查看，这些公司的顾客通常是把用完的一次性塑料瓶和杯子等放入回收箱或垃圾箱的，但这些塑料制品最终还是流落到自然中，有时候是因为风暴等自然原因。

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加拿大绿色和平组织的400多名义工从今年4月到9月下旬清理加拿大各地海滩的塑料垃圾，他们收集了总共13,822件塑料垃圾，基于这些塑料垃圾，他们评出了五大塑料污染商家。

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绿色和平组织在海岸线收集的数量最多的10类一次性塑料用品垃圾 (Greenpeace)

莎拉说，他们做这一评选的目的在于敦促这些大量使用一次性塑料用品的大公司负起责任，尽快做出大踏步的改变。此外绿色和平组织也希望加拿大政府对一次性使用的塑料制品造成的塑料垃圾问题给予真正的重视。

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各大公司的反应

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在绿色和平组织的上述报告发表后，五家上榜的公司都对加拿大广播公司表示他们在努力做出改进：

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  • 雀巢公司说他们在加速减少不必要的一次性塑料制品，将在2025确保推出完全可以回收利用的包装。

(Greenpeace)

  • Tim Hortons说他们从1978年就开始鼓励顾客用自己的可重复使用的咖啡杯（他们给予每杯咖啡0.10加元的减价鼓励），最近他们在店里出售他们自己品牌的重复使用咖啡杯（售价$1.99加元）。他们还表示未来可回收和可重复使用的产品将取代现在的一次性塑料制品：比如：不用吸管的咖啡杯盖，木质的咖啡搅拌棍，可降解的餐具等。
  • 星巴克说他们将继续致力于研究和开发新型的环保咖啡杯和可回收无吸管咖啡杯盖；并且他们将在2020年内完全不再使用塑料吸管。
  • 麦当劳说他们在2018年1月就开始为2025年实现包装采用可重复使用，可回收产品。
  • 可口可乐说他们将在2030年做到完全回收售出的饮料瓶，他们目前已经在做部分工作。

“婴儿步伐”而已

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绿色和平组织的莎拉·金称如上五家公司所做的不过是“婴儿步伐”，以他们产出的塑料污染的巨大规模来说，他们眼下都做得非常不够。

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莎拉同时指出，塑料水瓶理论上是可回收的，但全球的海岸线和海洋里充满了这些塑料水瓶，仅仅因为这些塑料水瓶在理论上属于可回收品，并不等于它们最终被回收了。

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禁止一次性使用的塑料产品会有帮助吗？

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加拿大联邦政府提出建议禁止一次性使用的塑料产品，但具体的时间和禁止的产品范围等细节还没有确定。加拿大绿色和平组织认为政府推出禁令会有所帮助，但这一未来的禁令必须包容所有在环境中出现的塑料垃圾，并为这些一次性塑料制品找到可重复使用的替代品。

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RCI with Emily Chung CBC News

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