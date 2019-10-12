马克.扎克伯格在泄露的录音里谈到Facebook虚拟货币Libra

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Facebook 虚拟货币Libra由于美国参众两院的调查和禁止令而搁浅。至此后，在媒体上也很少看到Facebook的CEO马克.扎克伯格就Libra的言论。除了减少对媒体发布言论，扎克伯格也几乎不再出席任何政府的听证会。这一次的Facebook录音泄漏中，我们再次听到了他对Facebook给予厚望的Libra项目的看法。

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在印度测试，正墨西哥推广

扎克伯格说，他和大卫马库斯（Facebook副总裁）谈论Libra和已经做的工作。他自信Libra是一个伟大的想法，即通过WhatsApp和Messenger，让人们能够像发送照片或其他内容到世界各地的不同人一样轻松地互相付款和收款。

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扎克伯格表示希望与传统货币合作并印度有一个测试，同时正在墨西哥和其他一些国家开展这项工作。希望能在今年年底前在更多的地方推广。

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预计将有100家或更多公司加入

扎克伯格继续说道，Libra周围有一些更大的更奇特的项目，那就是尝试建立一种可以在全球运作的新型数字货币。

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他说：“我们不是唯一这样做的人。到目前为止，我们已经引领了这方面的思考和发展，但我们的想法是作为一个独立的Libra俱乐部来做这件事，这是我们与大约27家其他公司宣布的。当它发布时，我们预计将有100家或更多的公司加入其中。”

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金融监管，沟通再沟通

扎克伯格意识到，金融是一个监管非常严格的领域。在防止洗钱、防止资助恐怖分子和不同政府沟通，有许多重要问题需要处理。

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扎克伯格表示，Libra不仅仅是构建内部工具，然后出现并说，“嘿，我们认为我们已经解决了这个问题”，而是在之前与所有监管机构进行沟通和会面，倾听他们的担忧，倾听他们的想法。

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公众相关的事情往往更戏剧化

扎克伯格也提到，公众的事情往往更戏剧化一点。这也可以理解为政治性的问题往往和公众关心的问题交织，使问题负责化。

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他希望，Facebook的Libra项目更大一部分工作是私人与世界各地监管机构的接触。而这些会议不是在媒体面前曝光的。有许多讨论和细节被讨论的地方。这将是一条漫长的路。

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推动区块链契约？

在最后，扎克伯格说道：“事实上，如果我们最终在其他我们试图推动的具有社会重要性的事情上有类似的契约，比如我们大力推动在我们的信息应用程序中实现更多加密。”

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如果没有理解错的话，扎克伯格所说的重要社会契约应该是指Libra这些水货币后面的“区块链”技术。“区块链”技术的本质是社会相互信任机制的技术解决方案。对于扎克伯格而言，喜欢超前技术的他自然也会对这种具有巨大社会潜力的技术深感兴趣。

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