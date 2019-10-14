加拿大选民提前投票相当踊跃

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大选举委员会的统计数字显示，在周末两天的提前投票中有2百万加拿大选民前往投票站投了票，这比2015年上次联邦大选提前投票头两天有160万选民投票的数字猛升了25%。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

为了方便选民提前投票，加拿大选举委员会首次把投票时间延长到早上9点到晚上9点。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

感恩节星期一是提前投票的最后一天。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大选举委员会提醒选民，提前投票的投票站与大选投票日的正常投票站不同，想提前投票的选民应该先确认自己选区的提前投票站后再前往投票。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大选举委员会在寄送给2700万加拿大选民的选举卡上已经标注了提前投票站的具体地点。没有收到选举卡的选民可以上加拿大选举委员会Elections Canada的网站确认、也可以打1-800-463-6868进行电话确认。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

RCI with CBC News

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada