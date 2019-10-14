微信发送政治广告被指藐视加拿大选举法

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在加拿大华裔群体中使用广泛的社交媒体微信被指控违反加拿大选举法，在没有向加拿大选举委员会注册的情况下向华人聚集地区的选民定向投放政治广告。

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拥有微信的腾讯公司否认向加拿大选民投放选举广告。其发言人Lisa Kennedy说微信平台不接受也不支持政治广告。

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但加拿大广播公司得到了上个星期微信上出现的加拿大联邦保守党攻击自由党的一个汉语和英语双语广告，该广告指责自由党要像大麻合法化那样把硬性毒品合法化。

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保守党拒绝对上述广告发表评论，而自由党则否认有把硬性毒品合法化的计划。

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加拿大选举委员会表示，虽然不会主动去监督调查各个社交网站发生的情况，但如果有人举报、则会根据举报的情况作出是否进行违反选举法问题调查的决定。

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RCI with Elizabeth Thompson · CBC News

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