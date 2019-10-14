瑞典环保少女要来加拿大阿尔伯塔

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瑞典环保少女Greta Thunberg通过推特宣布，她要再次来加拿大，这一次是阿尔伯塔省。

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上一次Greta Thunberg在9月份来加拿大的蒙特利尔市参加了50万人环保大游行。

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阿尔伯塔省是加拿大油砂矿石油基地，多年来被环保人士批评是温室气体排放大户、生产的是“脏油”。

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加拿大广播公司就Greta Thunberg要来阿尔伯塔的消息询问了支持发展石油工业的阿尔伯塔省保守党政府是否会有要人会晤这位环保少女，得到的书面回答是，希望Greta Thunberg的这次阿尔伯塔之行能让她了解阿尔伯塔领先世界的人权纪录和环境保护标准，特别是与沙特阿拉伯、伊朗、俄罗斯和委内瑞拉这样人权纪录恶劣的石油输出国和中国这样的温室气体排放大国相比；相信Greta Thunberg接下来会前往这些国家访问。

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一年前仍然是阿尔伯塔省执政党的新民主党的发言人Lee Todd指出，如果去年来阿尔伯塔省，Greta Thunberg会看到省政府在致力于减排温室气体、负责任地发展石油工业，而现在执政的保守党政府却否认气候变化问题、并花纳税人3千万加元用来攻击环境保护运动。

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阿尔伯塔卡尔加里环保组织Fridays for Future Calgary的Priya Mignault欢迎Greta Thunberg来阿尔伯塔，认为保护地球需要领军人物、而Greta Thunberg就是这样的领导者。

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对Greta Thunberg不感冒的一些网友则留言说，Greta Thunberg最好别开车或乘火车、她应该步行或骑马来加拿大，这才叫言行一致的环保主义者。

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Greta Thunberg来加拿大阿尔伯塔省的时间和活动地点都还没有被公布。

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RCI with Joel Dryden · CBC News

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