( Kevin Frayer/Getty Images)

中国七十年来遇到的三次重大考验

作者 吴薇 |
china@rcinet.ca
发表 2019年10月15日（星期二）16:38
更新 2019年10月15日（星期二）16:47
暂无评论 ↓

Share
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

赖小刚目前在加拿大皇家军事学院政治系和女王大学历史系任教。

今年是中华人民共和国成立七十周年。中国在这七十年里经历过哪些重大考验？加拿大华裔学者赖小刚说，要回答这个问题，首先要定义什么是“重大考验”。他认为，抗美援朝和文革等历史事件尽管在当时惊天动地，但是并没有涉及体制的存亡。只有那些出乎中共领导人意料之外，直接涉及到中国政治经济体制存亡的事件才应被看作重大考验。符合这个标准的有1953年的粮油短缺，1989年的六四事件和目前正在进行的中美贸易战。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
1953年的农产品短缺

造成这次农产品短缺的原因是西方国家在朝鲜战争开始后对中国的贸易禁运和中国的第一个五年计划。赖小刚说，当时中国除东北以外的发达地区的粮食一直是依赖进口的。贸易禁运切断了这些地区的粮食供应渠道。而中国从1953年开始实行第一个五年计划后，又需要用自己的农产品从东欧和苏联换取工业产品。因此，1953年夏，中国出现了全国性的农产品短缺。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中共领导人的对策是实行粮油统购统销。给几代中国城市居民留下深刻记忆的粮票、油票和布票正是这项政策的体现之一。对农产品的限购后来逐渐扩大到工业品。伴随着这些票证的出现，中国城乡的二元化体制（农村户口和城市户口）也随之而来，一直延续到现在。粮油布票则在90年代废除。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

时任财政部长薄一波后来在《若干重大决策与事件的回顾》一书中回忆说，毛泽东等中共领导人对粮油短缺始料不及。他们在此之前一直在自信满满地学习苏联。苏联模式不仅是中共党国合法性的根据，也是他们眼中解决中国问题的灵丹妙药。“可是没想到遇到了粮食问题。”

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

赖小刚说，这个问题涉及到列宁主义的政党和国家的经济财政问题，也就是计划经济。中共领导人用统购统销政策来应对危机，依靠自己强大的行政能力来保障对城市的农产品供应。但这项政策是竭泽而渔，为后来的经济困难埋下了伏笔，涉及到后来一系列政策的形成。统购统销演变成城乡制度，城乡制度变成“越来越激进化的统治经济”。这种经济模式及一系列相关政策的失败导致政治危机，后来的中苏关系破裂，大跃进和文革都与此相联。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

可以说，1953年的统购统销政策是1978年改革开放的源头，也是现在的中美贸易战的起始点。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
1989年的天安门抗议和六四

邓小平曾把1989年4月胡耀邦去世后开始的天安门抗议活动归结为“大气候和小气候”。赖小刚说，邓所说的大气候明显是指自八十年代初开始的全球性的对马克思列宁主义的反思，小气候是中国社会各界对共产党执政三十年的反思和结束一党专政的诉求。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

1989年春北京街头的抗议人潮。(CATHERINE HENRIETTE/AFP/Getty Images)

这次抗议活动和以往不同。过去历次大规模群众运动都是中共自己组织和领导的，而这一次是自发的，抗议的对象是中共本身。这场运动的人数之多和规模之大让中共领导人始料不及。而它与中共的改革计划及党内斗争相互交织，引发了中共领导层的分裂，最后的结果是派军队强力平息。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

赖小刚说，六四事件后，邓小平用了三年的时间才得以重新为改革开放注入活力。六四也让中华人民共和国失去了马克思主义的灵魂，不得不去拥抱儒家学说，民族主义和资本主义，变成一个“挂着共产党招牌，想成为国民党又成不了，非驴非马的政权实体”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

中共领导人一直在给自己的政权寻找新的合法依据，在邓小平提出“有中国特色的社会主义”之后，江泽民又提出“三个代表”，胡锦涛提出“科学发展观”，习近平提出了“中国梦”。赖小刚说，北京几十年来投入了大量人力物力来解释这些理论。 但是到现在仍然说不清楚。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

关于六四事件对中国社会和政治的深远影响，赖小刚在六四三十周年之际接受本台采访时做过详细的分析：

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
中国的分水岭和转折点：如果没有六四，中国是否会顺利完成民主转型？

赖小刚谈到的第三次重大考验是中美贸易战。他说，这一次考验和前两次不同的是，中共领导人对中美冲突早有准备。但是他们没有预料到自己对美国和国际市场的依赖程度，没有预料到中美贸易直接关系到自己的存亡。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

（未完待续）

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
收听

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada
加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。
您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Share
文章分类：国际
标签：

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言。论坛中的交流必须使用与我们发布的内容相同的语言，或使用两种正式语文之一，即英文或法文。禁止使用除少数几个字以外的其他语言。与主题无关的消息将不发布。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿
每周五上午蒙特利尔时间10点半，欢迎观看直播，点击此处。

分类检索

栏目

作者

您的选择 今日关注 其他语言
RCI | Français

Le multiculturalisme et l’interculturalisme sont-ils compatibles au Canada?

RCI | English

Conservatives pledge to tear down interprovincial trade barriers

RCI | Español

Novena edición de la Semana Hispana 2019: Idioma y Sociedad

نصفا الدماغ البشري والخط الفاصل بين الصحة والإعاقة رفيع جدا...رأسي هو صديقي وهو عدوي، كتاب صدر مؤخرا في مونتريال وفيه بورتريه لـ 12 مريض عقلي وحوارات مع عدد من الاختصاصيين والمعالجين النفسيين/حقوق الصورة: راديو كنداالعربية | RCI

عندما يروي مرضى الصحة العقلية فصولا مُشرقةً في حياتهم