今年加拿大联邦大选有更多的有色少数族裔和女性参选

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今年的加拿大联邦大选，六个主要参选政党共有15%的候选人属于少数族裔，比2015年大选略有增加，但仍然低于有色少数族裔在加拿大总人口中的比例（22%）。

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各党当中，新民主党候选人的有色少数族裔比例最高，达到24%， 将近四分之一。有分析人士认为这和新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）本人就是有色少数族裔有关，因为往年该党和自由党及保守党不相上下。

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自由党本次大选有17%的有色少数族裔候选人，保守党有15%，加拿大人民党有13%，绿党不到10%。

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另外，本次大选也有更多的女性参选。新民主党仍然走在前面，女性在该党候选人中占了将近一半。绿党有45%的女性候选人，自由党有将近40%，保守党有31%。

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但是有分析人士指出，无论参选的少数族裔和女性有多少，如果他们被放在没有胜算的选区，就没有太大意义。

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2015年有88名女性当选进入众议院。今年有可能超过一百人。

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（RCI with CP， Christian Paas-Lang）

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