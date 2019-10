布克奖双黄蛋：加、英作家双双获奖

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大著名作家Margaret Atwood与英国作家Bernardine Evaristo共同获得世界知名的布克奖。

评委会主席Peter Florence告诉记者说,评委会5名成员不顾布克奖不得同时有两名获胜者的评选规则,经过长达5个小时的争论仍然无法在加拿大作家Margaret Atwood的小说“遗嘱The Testaments”和英国作家Bernardine Evaristo的小说“女孩、女人、其他Girl, Woman, Other”中分出高下,最后只好决定让她们两人分享布克奖。

5万英镑(折合8万3千加元)的布克奖奖金将由Margaret Atwood和Bernardine Evaristo均分。

Margaret Atwood在记者招待会上表示,她将把其奖金捐出来做加拿大土著印第安人学生的奖学金。

加拿大作家Margaret Atwood在2000年以“盲刺客Blind Assassin”一书首次获得布克奖。

RCI with The Associated Press、CBC News

