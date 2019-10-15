流感季节到，专家呼吁大家注射流感疫苗

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流感季节正在来临，专家们说，很难预测今年的病毒严重程度以及流感预防针的有效性，但是，注射流感疫苗是重要的。

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加拿大的流感季节通常始于10月份。

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10月份气温开始下降，人们呆在室外的时间少了，室内的时间多了，在室内的“近距离”接触增多，感染率也提升。

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加拿大公共卫生局（PHAC）建议，从现在开始到11月这段时间，是在流感病毒广泛传播之前进行流感预防针注射的最佳时间。

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每年多少人患流感

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那么，每年有多少加拿大人患上流感或因与流感有关的原因死亡？

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加拿大公共卫生局称，据估计每年有3500名加拿大人死于流感，有12200人因流感住院，从而使流感成为加拿大的10大主要死因之一。

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不过，对上述统计，加拿大的专家中存在异议，有人认为统计的模型不准，数字过高。

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根据去年的报告，去年加拿大总共有3657例因流感而需要住院治疗的病例，223例确诊的流感死亡病例，但这未涵盖那些没有报告的加拿大人。

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疫苗的有效性

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那么，加拿大的流感疫苗覆盖率是多少?

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2018-2019年的流感季节，只有42％的加拿大成人报告说自己注射了流感疫苗，尽管比例不高，但比2017-18年度的38％和2016-17年度的36％都有所上升。

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艾里森·麦克吉尔（Allison McGeer）是多伦多市西奈山医院 （Mount Sinai Hospital）的医生，她说，很多人不去注射疫苗，理由是有效性不够。

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她接着说，注射了流感疫苗，能把你因流感而住院的机率降低50% – 60% 。

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她解释道，人们开车系上安全带，能把发生车祸时的死亡率降低 50%，房子里安装上烟雾探测器，能把发生火灾时的死亡率降低 35%，注射疫苗的道理是一样的，起的是降低风险的作用，因此不能一味强求其有效性。

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今年的流感疫苗

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流感疫苗每年可主要防御四种不同类型的流感病毒，通常为H1N1和H3N2病毒株以及两种类型的B型流感病毒株。

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世界卫生组织（WHO）每年2月和9月与来自世界各地的专家会面，以确定在北半球和南半球每个流感季节来临之前应接种哪些特定的流感毒株。

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今年2月，由于H3N2病毒的 “频繁变化”，世卫组织把北半球的会议推迟了一个月，从而也推迟了加拿大今年流感疫苗的生产开始时间。

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（Adam Miller / CBC）

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