股神巴菲特的能源公司将在加拿大阿尔伯塔省南部兴建风电场

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由著名“股神”巴菲特（Warren Buffett）担任董事长和CEO的伯克希尔哈萨维能源公司（BHE）明年将在阿尔伯塔省南部斥资兴建一座风电场。这家风电场将耗资两亿加元。建成后年产117.6兆瓦电力，可为7万9千户人家供电。

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根据BHE的加拿大分公司发布的公告，这个名为Rattlesnake Ridge 的风电项目将位于阿尔伯塔省西南部南萨斯喀彻温河畔，Medicine Hat 市附近。一个加拿大大型企业将购买风电场产出的大部分电力，目前双方已经签约。

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这个项目由英国再生能源公司RES设计。该公司今年还在阿尔伯塔省兴建另外两个总发电量为134.6兆瓦的风力发电项目。它在加拿大建成和正在兴建的再生能源项目的发电量达到750兆瓦。

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BHE同时也拥有阿尔伯塔省的电力传输公司AltaLink，该公司负责为超过85%的阿尔伯塔人口供电。

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（RCI with CP，CBC News）

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