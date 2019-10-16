(Canadian Press)

你吃到的真是金枪鱼吗？一海洋保护组织说加拿大广泛存在 “海鲜作假”

作者 黎黎 |
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发表 2019年10月16日（星期三）15:29
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加拿大的一个海洋保护组织表示，根据最近的一项调查，有越来越多的证据表明，在加拿大市场上出售的海鲜产品，广泛存在着标签和产品对不上的 “作假” 现象。

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在 2017 年至 2019 年间，这个名为 “加拿大海洋”（Oceana Canada）的慈善组织在加拿大全国范围内测试了 472 个海鲜随机取样，发现其中有 47％ 标签和产品有部分或全部出入。

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PHOTO : REUTERS / HENRY ROMERO

蒙特利尔

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“加拿大海洋” 调查的最后一个城市是蒙特利尔市。

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今年 7 月，该机构从蒙特利尔的50家食品超市和餐馆中提取了 90 个海鲜样品，然后送到实验室进行检测。

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结果发现，在蒙特利尔的海鲜样本中，一半以上 “内容” 和标签不符。

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调查发现，61％ 的样品与标签的说明有一定程度的出入，有 34％ 的样品则是产品和标签上写得完全不一样。

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PHOTO : RADIO-CANADA / CÉDRIC LIZOTTE

其他城市

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在蒙特利尔之前，“加拿大海洋” 已经调查了他几个城市，调查发现：

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  • 在维多利亚市的取样中，有 67％的鱼的标签和产品有出入；
  • 多伦多市有 59％的样品标签不符；
  • 渥太华市的这个比例是 46％；
  • 哈利法克斯市的比例是 38％；
  • 温哥华的鱼类取样中，有 26％ 标签与产品不同。

贵的鱼被低价产品取代

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”加拿大海洋” 组织的活动家萨亚拉·瑟斯顿（Sayara Thurston）说：

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在大多数情况下，我们发现价格高的鱼被价格更便宜、外表相似的鱼所替代。

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她建议消费者们在买鱼的时候要小心，尤其是对以下类型的鱼：

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  • 红鲷鱼 – Red snapper（通常被便宜的罗非鱼代替）。
  • 任何标榜为 “野生” 的鱼，例如野生鲑鱼 – wild salmon（通常被人工养殖的大西洋鲑鱼代替）。
  • 金枪鱼 – Tuna（通常被更廉价的油鱼代替）。

(Oceana/Jenn Hueting)

零售商可能不知情

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萨亚拉·瑟斯顿表示，”加拿大海洋” 组织并没有公布那些鱼类标签不实的商店或餐馆的名字，这是因为零售商往往自己也不清楚出售的鱼是否 “货真价实”。

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她说：

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加拿大对于海产品的来源地没有跟踪系统，因此企业本身也可成为 “海鲜作假” 的受害者，加拿大人应保持警惕，多问问题，但真正的解决方案则是立法。

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“加拿大海洋”  组织呼吁加拿大渔业海洋部（Fisheries and Oceans Canada）以及加拿大食品检验署（ The Canadian Food Inspection Agency， CFIA）设立法规，要求所有国内海产品和进口海产品的提供商提供捕捞文件，欧盟现在就是这样做的。

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瑟斯顿接着说，鱼的标签和产品不符，有可能对消费者的健康产生影响，因为有人对某一特定种类的鱼有食物过敏。

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跟踪海鲜的来源地

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PHOTO : RADIO-CANADA

“加拿大海洋” 机构还要求联邦政府建立一个 “从船到盘子的跟踪系统”，跟踪所有海鲜产品，贯穿整个供应链，从鱼类的养殖、捕获到最终销售点，一切透明。

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萨亚拉·瑟斯顿表示:

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令人鼓舞的是，这个话题在今年联邦大选竞选期间也被提出，保守党、自由党和新民主党都承诺将就此问题采取行动。

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她建议消费者向零售商询问鱼类的种类和来源，另外，本地的小型企业往往更了解自己出售的海鲜产品。

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加拿大食品检验署

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对于上述调查，加拿大食品检验署 CFIA 表示，需要更多时间来分析调查结果，然后才能对该报告发表评论。

食品检验署在一份声明中对 “加拿大海洋” 的工作表示赞扬，但同时补充说，食品作假的问题在世界各地都有发生。

收听

（Jaela Bernstien  / CBC）

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