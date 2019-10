林郑遭抗议无法在立法会发表施政报告

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

星期三香港特区首席行政长官林郑月娥在香港立法会发表年度施政报告时,因遭到反对党议员抗议而无法按照惯例在立法会发表施政报告,最后只得在75分钟之后通过视频方式加以宣读发布。

林郑月娥在施政报告中承认香港陷入了重大危机,呼吁750万港人珍惜爱护香港。但这位香港特区首席行政长官在其长达50分钟的施政报告中没有涉及香港示威者提出的五大诉求问题。

由林郑月娥政府提出的“送中法案”引发的香港民众连续不断的街头示威已经进入第5个月。

观察家们认为,作为香港最高行政长官的林郑月娥在立法会部分议员的反对下无法发表施政报告等于是遭人打脸。

据报道,林郑月娥刚开始在立法会宣读施政报告就被立法会中民主派议员的大声抗议所打断,民主派议员们还挥舞标语牌强化抗议的气氛。标语牌上除了有“五大诉求缺一不可”的口号外,还有香港特首林郑月娥双手沾满鲜血的PS照片。

在抗议声中林郑月娥停止宣读施政报告并离开立法会大厅。几分钟后她回来重新开始宣读其施政报告,结果又被民主派议员的抗议口号所打断,这位香港特首选择再次离开立法会大厅。一位头戴中国国家主席习近平脸谱面罩的民主派议员向林郑月娥离开的方向扔出了手中的标语牌。

RCI with The Associated Press、CBC News

