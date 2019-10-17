大麻合法化 1 周年：加拿大今天起大麻食品也合法了

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星期四，2019 年 10月17日，在休闲用大麻合法化一年后，加拿大把含大麻食品以及其他一些大麻产品也合法化了。

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2018 年的10月17日，加拿大人在喷云吐雾中庆祝大麻合法化，现在，加拿大人又可以 “庆祝“ 能吃上含大麻的食品了。

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大麻食品合法化，是加拿大大麻合法化的第二步。

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那么，现在你能在大麻专卖店里买到大麻布朗尼蛋糕吗？你能买到含四氢大麻酚（THC）的软糖吗？

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答案是：不能。

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要想买到含大麻食品，大概要等到今年的 12月份。

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哪些产品合法了？

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根据今天实施的新法规，注入大麻的食品、大麻提取物和大麻外用品（如乳液或面霜）都被纳入了合法之列。

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合法产品的范围是很广的，从注入了 CBD 的洗发液、面霜，到含有 THC 的巧克力，应有尽有。

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不过，加拿大卫生部对大麻食品还是有很多限制，比如，注入了酒精的大麻食品，或注入了尼古丁的大麻提取物，都超越了合法的边界，不被允许。

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10月17日商店货架上有大麻食品吗？

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从技术角度讲，今天哪里也找不到大麻食品。

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加拿大关于大麻外用产品、食品和提取物的法规于周四生效，意味着获得了加拿大卫生部许可证的生产商从今天，也就是 10月17日开始可以投入生产。

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政府机构预计，直到 12 月中旬，人们才会在货架上看到含大麻的食品和外用产品。

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在哪里能买到大麻食品？

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这要取决于你住在哪个省份。

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与去年 10 月大麻合法化的程序一样，大麻食品和外用大麻的销售方式也是由各省政府自己决定。

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比如，阿尔伯塔省的销售途径与魁北克省由政府控制的体制就大不相同。

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无论如何，想要购买大麻产品的人，在阿尔伯塔省和魁北克省都必须年满 18 岁，在其他省和地区则必须年满 19 岁。

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同样值得注意的是，在网上购买大麻食品，除了经由 albertacannabis.org 或 O​​ntario Cannabis Store 等省级经营的许可网站之外，从其他网站购买仍然是非法的。

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食品中的大麻含量

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在美国的一些实行大麻合法化的州，不断出现有人吃大麻食品过量的问题，但加拿大对食品中大麻含量的规定则是相当严格的。

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每个包装的食用 THC 限制在10 毫克，因此，一袋 4 个的巧克力饼，每块巧克力饼的 THC 含量只能有 2.5 毫克。

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与美国加利福尼亚州和华盛顿州等大麻合法的司法管辖区相比，加拿大的含量仅为十分之一。

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（RCI）

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