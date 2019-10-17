(Chris Seto/CBC)

大麻合法化一年后，地下黑市仍然活跃

作者 亚明 |
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发表 2019年10月17日（星期四）17:19
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10月17日是加拿大实施休闲大麻合法化一周年。一年来， 加拿大的大麻消费出现了一些人们没有预料到的变化， 例如在合法化之前， 抽大麻的最大群体是20几岁的年轻人， 而现在是中年妇女。而有些原来期待的变化却没有出现。例如政府在一年前将休闲大麻合法化时，理由之一是可以取代黑市交易，不让大麻市场的利润被犯罪团伙拿走。但是现在一年过去了，政府自己的数据显示，大麻黑市并没有消失， 而是仍然很活跃。

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虽然由于其非法性质，很难评估目前大麻黑市的规模和价值， 但加拿大统计局的一项对大麻使用者所做的调查显示，只有29％的大麻使用者说，他们所消费的大麻制品全部来自合法渠道。而从去年10月17日大麻合法化之后到年底之间，总共有541人被指控非法销售大麻， 有95人被指控拥有30克以上非法大麻。

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统计局的另一项调查了解了今年4月至6月之间有多少人曾通过非法途径得到大麻产品。得出的结论是，每十个大麻消费者中， 仍有四个告诉统计局，他们或多或少从黑市买过大麻。

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(Joe Mahoney/The Canadian Press)

对此，加拿大警察局长协会也承认，在加拿大引入合法的休闲大麻市场一年之时，大麻黑市仍然“充满活力”。协会轮值会长，安省阿博斯福德警察局局长迈克·瑟尔（Mike Serr）说：“我们在取缔大麻黑市方面还没有重大成效，这是在我们预料之中的。而只要有一个充满活力的黑市销售非法药物，就会吸引过去很多人。其实很多人并不知道他们上网时，通常会出现三个或四个非法销售大麻的网站。我们正在全国范围内努力寻找一些解决方案。将大麻使用者引导到合法市场”。

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合法大麻存在成本，供应点和货源等问题

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经济学教授迈克尔·阿姆斯特朗（Michael Armstrong）一直在跟踪研究大麻市场问题。他认为有三个因素使大麻黑市仍然兴旺，这三个因素分别是成本、 销售网点和货源。

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加拿大统计局综合多个数据来源作出的评估报告说，2019年第二季度，加拿大人在非法大麻上花费了9.18亿加元。相比之下，同期合法休闲大麻销售额为4.43亿元，医用大麻产品为1.5亿元。再从价格上看，今年第三季度时，从政府认可的零售商购买每克大麻的价格为10.23加元。而黑市大麻的价格约为5.59加元。

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(CBC)

对于这些数字， 新不伦瑞克省的大麻种植协会主席罗德尼·威尔逊（Rodney Wilson）一点也不觉得惊奇。他认为这有两方面的原因。“大麻黑市已经发展了几十年，形成了一个多层次的分销网络和消费群体， 有强大的客户关系网。而且由于多为家庭种植，成本远远低于按政府规定种植大麻的苗圃”。

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威尔逊目前正在从加拿大卫生部申请种植大麻许可证，建立一个能种4000棵大麻的苗圃，成本为50万加元。他说：“我要按规定安装二氧化碳过滤装置，减少气味，要有特别的地面， 还要安装铁门， 录像监控装置。而这只是种植费用。以后还得雇人收获, 那总成本就得上百万”。因此他说，遵循合法途径种植大麻，要有大笔投资。此外，还有很多繁文缛节。总之， “按规定种植大麻的成本是天文数字。所以政府希望通过大麻合法化与低成本和无处不在的黑市竞争，是天真的”。

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阿姆斯特朗教授还提到销售网点不足的问题。他说：“大麻去罪化之后六个月内，在安大略省一直没有商店出现。现在已经有25家商店，预计到明年还会增加50家商店。销售网点不足意味着合法大麻很难得到， 这就给了黑市大把的机会”。

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人们对大麻合法化担心的其它问题

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(Lyzaville Sale/CBC)

瑟尔警长说，大麻合法化之后引起人们多方面的担忧。 例如担心吸大麻的司机上路会造成更多交通事故。他认为没有人们想象的那么严重，“ 虽然或多或少带来一些问题， 但天没有塌下来”。

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加拿大违章驾车律师协会的创始人凯拉·李（Kyla Lee）一直在跟踪因大麻合法化带来的违章驾驶问题， 她认为没有明显增加。

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加拿大“母亲反对酒后驾车”团体则说，大麻影响驾驶是合法化之前就存在的问题。他们很高兴看到联邦政府推出检测大麻的唾液测试设备， 呼吁加快对警察的培训。

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瑟尔警长希望，在周一联邦大选投票之后， 无论是哪个党组阁，都需要尽快开始投入更多资源来打击网络上的大麻买卖。收听

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