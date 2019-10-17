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美国前总统奥巴马星期三（10月16日）在推特上发文支持加拿大自由党领袖特鲁多。他说：“我有幸在担任总统期间与贾斯汀.特鲁多合作。他是一位勤奋而有能力的领导人，致力于气候变化等重大议题。世界需要他的进步领导能力。我希望我们的北方邻居支持他连任。”

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一个加拿大候选人获得美国前总统的支持，这在加拿大政治生活中是极为罕见的。但是《多伦多星报》专栏作者埃贝尔（Chantal Hébert）说，这不是奥巴马第一次做类似的事。他也曾经公开支持德国总理默克尔和法国总统马克龙。2016年11月，他在总统任内最后一次访问德国时对记者表示，如果他是德国人，他会把票投给默克尔。2017年5月，他专门录了一段视频，对法国总统大选中的马克龙表示支持。

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如果我们把目光投向大选以外的话，各国领导人或前领导人对别国政治发表意见的例子就更多了。克林顿在担任美国总统期间曾在魁北克省举行独立公投前夕公开表态，宣布美国“支持一个统一的加拿大”。加拿大保守党领袖希尔（Andrew Scheer）在英国脱欧公投前发表文章，支持英国脱欧。

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奥巴马为什么支持特鲁多？

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CBC议会事务记者惠利（Aaron Wherry）说，奥巴马对三位外国领导人的支持告诉我们，一个国家的大选也许不再是单纯的内政，而是国际政治风云的一个组成部分。

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奥巴马在卸任前后的活动显示他自己是相信这一点的。他一直在利用自己的声望和平台支持那些和他“志同道合”的其他国家领导人。在默克尔和马克龙之后，现在是特鲁多。他们三人的共同之处是都在领导一个七国集团成员国，立场都属于中间偏左，提倡多边合作，积极制定应对气候变化的政策。

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奥巴马的前政治顾问罗兹（Ben Rhodes）在他的回忆录中说，在2016年11月的亚太经合组织峰会上，奥巴马在一个私下场合对特鲁多说：“贾斯汀，你的声音将更加被需要。在有些价值观受到威胁的时候，你必须站出来说话。”

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那是奥巴马在总统任上最后一次和特鲁多会面。他在2017年1月正式卸任，把白宫让给了特朗普。自那以后，他利用应邀来加拿大演讲之便和特鲁多见过两次面，其中在蒙特利尔市共进晚餐那一次被人以饭馆的名字戏称为“利物浦餐馆峰会”。

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两人的争取连任之路有相似之处

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和奥巴马一样，特鲁多第一次当选时以他的热情和变革承诺赢得了无数年轻人的支持，争取连任时则需要拿出更实际的政策来抚平选民的失望情绪。两人都遭到来自左右两方的指责。右翼阵营认为他们第一个任期的政策有害无益，而左翼人士认为他们做得远远不够。特鲁多的竞选受到了SNC-兰万灵行贿案和“黑脸妆”等丑闻的困扰。而奥巴马在很长一段时间里不得不应对关于他的出生地的谣言。

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奥巴马在第二个任期里主持通过了“患者保护与平价医疗法案”，制定了新的减排措施，领导美国走出了经济衰退。但是对这些政绩的争议延续至今。

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埃贝尔说，奥巴马的推文对加拿大选民会产生多大影响现在还很难说，但无论如何，得到奥巴马的支持对特鲁多和自由党来说是一件好事。因为奥巴马在加拿大很受尊敬，他在加拿大人当中的声望甚至超过在美国。

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奥巴马是否违反了加拿大法律？

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自由党政府去年通过C-76法案，取消了加拿大选举法中关于境外人士不得在大选期间“诱导”加拿大选民投票或不投票给某个候选人的条款。奥巴马的推文一出，立刻有保守党人士说这项法案是特鲁多团队的阴谋，是在事先为奥巴马铺路。

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但是惠利说，从加拿大选举委员会过去的裁决来看，即使这项条款仍然存在，奥巴马也没有违法。2015年大选时，英国戏剧演员奥利弗（John Oliver）在一个小品中刻意针对该条款对当时的加拿大候选人发表评论，鼓动加拿大选民不要投票给保守党领袖哈珀，并摆出等着加拿大警察上门的架势。加拿大选举委员会为此澄清说，个人政治观点，无论是来自加拿大人还是外国人，无论支持哪一党哪个候选人，都不触犯加拿大选举法。必须提出“实质性的东西”才能构成对选民的诱导。

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（RCI with Chantal Hébert ，Radio-Canada, Aaron Wherry，CBC News）

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