新移民与加拿大房地产：每五栋住房就有一栋被新移民买下

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加拿大全国的房地产买主中有大约21%是定居加拿大少于十年的新移民、学生、难民和外劳。这个数字来自一项雷热市场调查公司今年8月为Royal LePage房地产公司所做的网络调查。大约一千五百人接受了调查。所有受访人都是在过去十年中来到加拿大的。

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调查报告预测说，如果维持目前的移民接收数量，新移民将在未来五年中买下68万栋住房。推算这个结果所使用的数据来自加拿大统计局、加拿大房地产协会和加拿大房贷与住房保险公司。

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这项调查显示，75%的新移民在到达加拿大时有积蓄。86%的新移民认为买房是一个投资的好方式。Royal Lepage总裁索珀（Phil Soper）在接受CBC采访时表示，这说明加拿大接收的大部分新移民是有技能、有资产的人。

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在买房的新移民当中，51%买的是独立房，18%买的是公寓，15%买的是连栋住宅，13%买的是半独立房。

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将近三分之一（32%）的新移民是房主。加拿大总人口中的房主比例是68%。

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（RCI with CBC News, Muriel Draaisma, Philippe de Montigny, La Presse）

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