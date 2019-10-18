加航决定把波音 737 Max 停飞期限延长到明年 2月

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加拿大航空公司（Air Canada）宣布，由于围绕着波音公司 737 Max飞机的不确定性，决定把该机型的停飞时间延长，一直延长到 2020 年的 2 月 14 日，加航已经把这一机型从航班排班表中删除。

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加拿大航空公司总共拥有 24 架 737 Max 飞机，是北美第一个把停飞期限延长至明年 2 月的航空公司。

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上个星期，美国的联合航空公司 United Airlines 表示，由于监管机构在继续审核波音公司对 737 Max 的软件修改，美联航将把 737 Max 的停飞时间延期到明年1月6日。

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在美国其他运营 737 Max 机型的航空公司中，西南航空公司 Southwest Airlines 也把该机型停飞至明年的1月5日，美国航空公司 American Airlines 则停飞到明年的1月15日。

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自今年3月中旬以来，波音 737 Max 已在全球范围内停飞。

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该机型半年内发生两起空难，2018 年10 在印尼的起飞阶段发生坠机，接着 2019 年 3月 在埃塞俄比亚也是在起飞中坠机，共造成 346 人 死亡。

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（CBC）

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