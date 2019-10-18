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周末网络广播（2019年10月18-20日）

作者 方华 |
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发表 2019年10月18日（星期五）11:48
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各位朋友，欢迎收听浏览加广中文台的周末网络广播节目, 我是方华, 与我一起在播音室的有本台的黎黎、吴薇和沈二。

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在今天的节目里，我们谈谈这个星期我们节目中的几篇报道。

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奥巴马为什么支持特鲁多？

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（Peter Foley – Pool/Getty Images)

美国前总统奥巴马星期三（10月16日）在推特上发文支持加拿大自由党领袖特鲁多。他说：“我有幸在担任总统期间与贾斯汀.特鲁多合作。他是一位勤奋而有能力的领导人，致力于气候变化等重大议题。世界需要他的进步领导能力。我希望我们的北方邻居支持他连任。” 吴薇报道

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大麻合法化 1 周年：加拿大今天起大麻食品也合法了

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(David Bell/CBC)

2018 年的10月17日，加拿大人在喷云吐雾中庆祝大麻合法化，现在，加拿大人又可以 庆祝能吃上含大麻的食品了。大麻食品合法化，是加拿大大麻合法化的第二步。黎黎报道

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中美贸易战：中华人民共和国七十年来经历的三次重大考验（下）

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(SAUL LOEB/AFP/Getty Images)

加拿大华裔学者赖小刚认为，中美贸易战是中华人民共和国成立七十年来遇到的第三次重大考验，但和前两次不同的是，中共领导人对中美冲突早有准备。1993年初提出的新时期军事战略方针就是针对美国在亚太地区和东南沿海的影响力而制定的。但他们没有料到自己对美国和国际市场的依赖程度，没有料到中美贸易直接关系到自己的存亡。吴薇报道

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你吃到的真是金枪鱼吗？一海洋保护组织说加拿大广泛存在  “海鲜作假”

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PHOTO : REUTERS / HENRY ROMERO

加拿大的一个海洋保护组织表示，根据最近的一项调查，有越来越多的证据表明，在加拿大市场上出售的海鲜产品，广泛存在着标签和产品对不上的 “作假” 现象。黎黎报道

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以上是我们从加拿大国际广播电台一周的节目中为您选播的几篇报道，我们今天的节目就到这里，谢谢您的收听。欢迎网友和听友们发表评论和看法，我们的电子信箱是China@rcinet.ca，我们的新浪微博是“加拿大国际广播-中文”。祝您健康愉快，下次节目见！

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