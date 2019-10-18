如何处理无人认领的骨灰？新斯科舍省考虑立法

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新斯科舍省政府本周给全省各地的殡仪馆写信，希望了解关于无人认领的骨灰的情况，包括有多少，已寄存多少年和殡仪馆如何处理等等。信中说，近年来不断有殡葬业从业者反映无人认领骨灰的问题，省政府正在考虑是否有必要制定相关法规。

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据省政府有关部门的官员介绍，有些无人认领的骨灰盒已经被扔在殡仪馆长达四十年。一个殡仪馆老板告诉CBC记者，他的殡仪馆里保存着二十年无人认领的骨灰。按照该省法律规定，殡仪馆有义务在90天内保存骨灰，过后可自行处理。但是殡仪馆通常不愿意把骨灰随便扔掉。

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业内人士介绍说，家人不领取骨灰的原因很多。有些人误以为殡仪馆是永久的存放处。在意外死亡的情况下，一些家庭宁愿把骨灰放在殡仪馆。还有些家庭是因为费用问题。

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目前对无人认领骨灰的数量没有统计。新斯科舍省政府将在了解具体数字后才会决定是否有必要为此立法。

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（RCI with CBC News, Yvonne Colbert）

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