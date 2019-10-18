强生召回一批婴儿爽身粉

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强生医药公司宣布，由于在一瓶网购的该公司婴儿爽身粉中发现石棉，为谨慎起见，决定召回美国市场上的三万多瓶同一批号的婴儿爽身粉。

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婴儿爽身粉本是强生公司的招牌产品，但是近年来屡遭诉讼，原告称爽身粉的原料滑石粉中含有石棉，引起卵巢癌。去年七月份，美国密苏里州圣路易市的巡回法院裁定强生须向22名被告支付总额为46.9亿美元的赔偿。这只是强生面临的众多诉讼之一。控告该公司的卵巢癌患者超过9千人。

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强生公司星期五（10月18日）发布的声明说，美国食品药品监管局在一瓶婴儿爽身粉中发现了微量石棉。该公司正在调查这瓶婴儿爽身粉是否属于山寨产品，以及它是如何受到石棉污染的。

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强生仅在美国召回这批爽身粉。它的批号#22318RB印在瓶子背面。

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（RCI with AP, CBC News）

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