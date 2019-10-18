瑞典环保少女领军挑战阿尔伯塔石油业

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星期五，瑞典16岁环保少女Greta Thunberg要在阿尔伯塔省埃德蒙顿市参加环保示威，并将走在示威队伍的前列抗议加拿大油砂矿工业大量排放温室气体，敦促阿尔伯塔经济向非石油工业转型。

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一年前还是孤身一人在每星期五罢课抗议各国政府在地球变暖问题上不作为的Greta Thunberg，现在已经具有国际温室气体减排运动领军人物的地位，在哪个城市出现都会引起媒体的关注。

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Greta Thunberg在参加了加拿大蒙特利尔市50万人环保大示威之后现在又转战加拿大的油砂矿基地阿尔伯塔省的省会城市埃德蒙顿。

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埃德蒙顿星期五环保示威的组织者希望Greta Thunberg的到来能够吸引成千上万民众参加10月18日的环保示威活动。

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不过，支持阿尔伯塔石油工业的组织United We Roll表示将组织载重卡车车队示威，与Greta Thunberg领军的减排示威唱对台戏。

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阿尔伯塔省保守党政府表示，希望Greta Thunberg能够放下成见、虚心了解阿尔伯塔省的环保标准和人权政策，还应该实地去了解中国和印度这样温室气体排放大国的情况。

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