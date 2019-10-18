纽芬兰省最低时薪全国倒数第二，省府考虑调整

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纽芬兰和拉布拉多 （Newfoundland and Labrador）是加拿大最低工资标准第二低的省份。

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本周三（10月16日），省政府宣布任命一个委员会，负责审查该省的最低工资标准，目前纽芬兰省的最低工资是每小时 11.40 加元，在加拿大倒数第二名，仅略微高于萨斯喀彻温省的工资标准。

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上述委员会有 3 名成员，包括了雇员和雇主方面的代表，该委员会将向省高级教育、技能和劳工部长克里斯托弗·米切尔莫尔（Christopher Mitchelmore）进行报告。

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根据省立法，最低工资必须每两年审查一次，纽芬兰和拉布拉多上一次调整最低工资是在2018年4月1日，这意味着上述委员会的审核工作需要在 2020 年 4月1日之前完成。

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截止到今年 10 月 1 日，加拿大最低工资标准最高的省份是阿尔伯塔，每小时最低工资为 15 加元，最低工资标准最低的是萨斯喀彻温省，每小时最低工资为 11.32 加元。

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（CBC）

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