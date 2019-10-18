BC省一家庭设摄像头，发现居然有12头熊光顾自家后院 （视频）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

彼得·罗伯顿（Peter Rowbottom）是加拿大不列颠哥伦比亚省的居民，他的家位于Shuswap 地区，后院有大约3英亩大。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，由于他家的后面有条河，旁边还有块玉米田，所以经常有熊从他家经过，去河边喝水。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

从去年开始，罗伯顿一家就在住处外面安装了 3 个摄像头，专门观察熊的出没情况，结果，发现多多。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

喝水吃玉米抓痒痒

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

彼得·罗伯顿说，我们的住处，是熊的必经之路，他们总是先去河边喝水，然后穿过我们的后院，到附近的玉米田吃玉米。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，我们捕捉到了所有的情景：熊到我们的后院来吃东西，在我们的后院玩耍，还有一只老熊，来了以后什么也不做，只是坐在那里，对着我们的镜头抓痒痒。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他表示，去年，很多熊是白天过来，但今年似乎只在夜间出现。到目前为止，他们已经数到了12只熊，里面有熊妈妈，还有熊宝宝，几头两三岁的小熊，还有就是那只爱抓痒的老熊。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC省野生动物部门

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

罗伯顿把有关情况通知了BC省的野生动物和环境保护部门，但被告知他们不能帮助。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，省机构的官员说，如果把这12头熊转移到另一个地方，他们还会再返回来。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

BC 省 环境保护官员杰夫·汉拉蒂（Jeff Hanratty）表示，熊被高热量的食物（例如玉米）所吸引，而且在进入冬眠状态之前，它们都在尽量多吃，存储热量。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他接着说，如果熊的行为发生变化，变得更具威胁性，那我们肯定会介入，采取措施。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

意外碰到熊

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

彼得·罗伯顿告诉加拿大广播公司，在过去两年中，他和邻居都有过几次与熊的意外 “接触”。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

有一次，他的邻居去信箱取信时，3 头两三岁的幼熊突然跑到他们面前，把他们吓了一跳。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

还有一次，他带着女儿回家，突然附近出现了1头母熊和3只小熊，罗伯顿说，他赶紧把女儿送到旁边邻居家，自己则站在那里。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

彼得·罗伯顿表示，我一生都在林业工作，习惯与熊打交道，所以我想看看这头母熊到底要做什么。

加广版权所有www.rcinet.ca微信:radio-canada

他说，这头母熊先是站立了起来，然后转身，带着小熊跑进旁边的玉米田里。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

彼得·罗伯顿说，熊是很危险，但我知道它们的活动常规，一般来说，它们对我们真的不感兴趣，只对玉米田里的玉米有兴趣。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他补充说，自己家曾经建了栅栏，想不让熊经过，但栅栏很快就被熊破坏了。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

对于保护措施，BC 省 环境保护官员杰夫·汉拉蒂表示，可以设立电子栅栏，能阻挡熊的进入。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

视频分享大受欢迎

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

在过去的几个月中，彼得·罗伯顿一家把熊的视频放到网上分享，很受欢迎。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有www.rcinet.ca微信ID:radio-canada

他说，很多人很感兴趣，还有人抱怨说我们是为了摄像而故意吸引熊，其实不是，我们的住处恰好在熊每天喝水吃东西需要经过的地方。

（Dominika Lirette，Brady Strachan， Daybreak South/ CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

转载本台文章需明确标明出处，包括作者姓名和Radio Canada International。

您无权使用Radio-Canada/CBC，RCI和其他新闻机构的图片。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada