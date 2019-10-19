5分钟“微播客”会是播客新方向？Spotify和智能音箱提升“微播客”价值

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近日，播客公司Gimlet发布了他流行的科学播客《科学Vs》的5-7分钟摘录，并将其作为新的独立剧集，专门为配合Spotify上的算法播放列表《你的每日车行》而制作。这是一个有意思的小尝试，但也很可能是播客发展方向的一个指标。

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5分钟左右和以下的音频可以称为“微博客”。其实微播客出现的时间和播客本身一样长，但很久以来，微博客在播客行业并没有取得多大进展。 其中的一个主要原因是，以苹果iTune Podcast为主要播客平台的播客世界延续的广播音频传统里并没有给短至5分钟的节目什么机会。

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播放列表需要短播客

以播放列表打天下的音乐流媒体公司Spotify于6月正式推出了《你的每日车行》播放列表。这个播放列表是一个混合音乐/播客播放的音频混编，旨在为用户在开车时或通勤时使用。标准的《每日车行》播放列表通常包括一个简短的播客片段，平均持续大约五分钟，然后是四首音乐曲目，然后同一序列用不同的片段和歌曲重复六次以上。

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更重要的是，它的背后是对每个用户进行算法个性化推荐和整合。其特色短播客内容从NPR、纽约时报和英国广播公司的新闻到流行的真实犯罪背景故事、科学和文化内容等。

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2019年Spotify在播客上花费了最大的力气和金钱，除了购买播客公司或者和有名的播客节目密切合作，Spotify还收购了Anchor这样创建、发布音频的播客平台。

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有趣的是，在Spotify旗下的Anchor成为一个创建、发布音频播客并从中获利的成熟平台之前，它的第一版应用程序专门用于微播客，用户可以在社交网站Snapchat Stories风格的订阅源中发布和管理长达几分钟的音频片段。

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微播客专辑为智能音箱设计

除了信息型播客之外，“音乐+微博客”也是一个尝试方向。音频播客制作公司PopCult Worldwide的合伙人，潘多拉公司战略合作伙伴默里为《综艺》写了一篇专栏文章，标题是“什么是微型音乐，为什么你需要一个？”在过去的几个月里，他一直与音乐家凯·弗莱和Interscope唱片公司合作制作一个名为《我在这里做什么》的每周微型专辑。由艺术家录制的大约10分钟的音频片段组成。

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这个节目特别有趣的是，它是为智能音箱设计的。默里描述道：“每周三，亚马逊智能音箱Alexa和谷歌智能音箱都会有新的独家新专辑。”

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对默里来说，投资微播客是一件非常实际的事情。随着越来越多的人通过智能音箱和语音设备定期听音乐，艺术家们需要考虑如何以低难度、不依赖屏幕的方式与粉丝互动。在智能音箱上的微博客和音乐作品形成了另一个算法为基础的混编，为音乐作品提供背景信息，也是和粉丝建立强关系的“有力武器”。

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