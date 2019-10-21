加拿大人今天投票选出新政府

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在经过40天激烈的大选竞选后，拼命拉票的加拿大主要政党领袖们的马拉松终于跑到了终点，加拿大选民星期一将通过投票决定哪个政党将组成下一届政府执政、谁将成为下一届加拿大联邦政府总理。

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年满18岁的加拿大公民有权前往加拿大各地的投票站投票。不清楚自己应该去哪个投票站投票的选民可以上加拿大选举委员会的网站输入自己住家的邮政编码确认自己选区的投票站Elections Canada website 、或者打加拿大选举委员会的免费电话查询1-800-463-6868。

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根据加拿大选举法，选民可以在投票日当天注册取得投票资格。

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选民需要有能够证明自己身份的官方颁发证件、和能够证明自己住址的信件以领取选票。最方便的是驾驶执照，因为上面既有姓名和年龄、还有住址信息。

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另外要注意的是加拿大不同时区投票站开放的时间不同。

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纽芬兰省是当地时间08:30-20:30

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大西洋沿岸省份是08:30-20:30

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加东地区的魁北克和安大略省是09:30-21:30

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中部地区是08:30-20:30

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山地省份是07:30-19:30

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太平洋沿岸省份是当地时间07:00-19:00

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RCI with John Paul Tasker · CBC News

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