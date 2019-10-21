加拿大保守党被曝以秘密手段抹黑人民党

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加拿大人民党领袖Maxime Bernier向加拿大选举委员会举报联邦保守党秘密采取泼脏水手段黑化他和他领导的人民党。

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Maxime Bernier在记者招待会上表示，人民党会听取律师意见以采取必要的法律手段搞清楚保守党在这一泼脏水抹黑行动中扮演了什么角色。另外还要搞清楚的是，是谁搞了个与他重名的犀牛党候选人在他的选区与他竞争选区联邦议会议员，这明显地是要让支持他的选民把选票误投给别人。

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加拿大广播公司星期五报道说，Warren Kinsella’s Daisy Group consulting公司受一个客户的委托，在社交媒体上发动搞臭加拿大人民党的宣传，以造成舆论压力不让人民党领袖Maxime Bernier参加政党领袖大选电视辩论。

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不愿透露姓名的消息人士告诉加拿大广播公司说，那个躲在幕后的客户是联邦保守党。

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Maxime Bernier在竞争加拿大联邦保守党党魁职位失败后脱离保守党、另立山头成立了加拿大人民党。

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周末面对媒体记者在这一问题上的穷追猛打，谢尔的回答一律是“保守党从来不公开讨论与供应商是否有合同关系的问题”。

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RCI with Kathleen Harris · CBC News

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