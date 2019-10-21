加拿大各政党领袖纷纷投票

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星期一，10 月21 日，加拿大自由党Liberal的领袖贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）在魁北克省投票。

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星期一东部时间（ET）上午10点，特鲁多带着家人，到自己在蒙特利尔市的选区 – Papineau的投票站投了票。

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加拿大保守党 Conservative 的领袖安德鲁·谢尔（Andrew Scheer）将在周一东部时间 18:30（中部时间16:30）在里贾纳市（Regina）投票。

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加拿大新民主党 NDP 的领袖贾格梅特·辛格（Jagmeet Singh）和夫人古尔基兰·考尔（Gurkiran Kaur）是提前投票的人之一，他们于10月13日（星期日）在辛格所在的选区 – Burnaby South 的投票站投了票。星期一，辛格在BC 省参加一系列活动。

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星期一早上东部时间9:30，投票站一开门，魁北克党团Bloc Québécois的领袖伊夫·弗朗索瓦·布兰切（Yves-FrançoisBlanchet）就在魁北克省的 Shawnigan 市投了票，之后他前往魁北克省的几个投票站看看情况。

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绿党 Green Party 的领袖伊丽莎白·梅 （Elizabeth May）于周一东部时间13:30 （太平洋标准时间上午10:30）在BC省Sidney 市投票。

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星期一东部时间上午10点，加拿大人民党 People’s Party of Canada 的领袖马克西姆·伯尼尔 （Maxime Bernier）在魁北克省的 Beauceville 市投了票。

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（CBC）

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