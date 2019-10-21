加拿大大选为啥几乎没人关注外交问题

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星期一10月21日是加拿大的大选投票日，这一天将决定谁将是加拿大的执政党、谁将成为新一届联邦政府总理。

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外交政策

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虽然加拿大主要政党领袖们在大选竞选阶段唇枪舌剑互相抨击，在经济、环境和社会政策方面捧出一堆又一堆自己政党给选民的承诺，但在一个重要问题，也就是外交政策问题上各政党领袖却是一带而过，没有给与更多的笔墨。

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保守党领袖谢尔倒是在加拿大的外援问题上讲了保守党的政策，但却不是要增加而是要减少加拿大的外援金额。加拿大现有的外援金额已经远低于西方国家经济合作组织OECD制定的成员国应该拿出GDP的0.7%用于对外援助的标准，保守党的承诺是若上台执政将把加拿大对外援助开支从现有的水平砍掉25%。

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加拿大国际事务专家、多伦多大学国际事务和公共政策学院主任Janice Stein在接受加拿大广播公司“议会”节目采访时指出，在这次为期四十天的大选竞选阶段中，外交政策问题受到的关注如此之少令人吃惊，加拿大人就好像活在泡沫之中，只关注自己鼻子下面的事情，对边境之外发生的事情不与关注。而实际上，加拿大国内主要事务都受到来自国际的重大影响，不管是环境、能源、出口贸易、还是国家安全。

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在泡沫中的加拿大人

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作为只有一个半世纪历史的加拿大来说，最开始是受大英帝国的庇护，近一百年来作为超级大国美国的邻国加盟国，加拿大又受到美国的庇护，在外交政策上基本上与美国协调行动。可以说是大树底下好乘凉。

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但美国特朗普政府上台后事情起了很大的变化。

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前加拿大外交官Colin Robertson则在接受加拿大广播公司“议会”节目采访时指出，现在的世界局势更加混乱；对加拿大来说，原来美国这一可靠的盟友和贸易伙伴国在特朗普治下也变得不那么可靠了。

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加拿大联邦保守党领袖谢尔在这次大选中指责自由党领袖特鲁多执政４年来在国际事务中进退失据，处处被美、中这样的大国推着转。谢尔举例说，比如在修改北美自由贸易协议NAFTA的谈判中特鲁多在特朗普政府的大棒下做出了一个接一个的让步；再比如在加拿大警方应美国的要求拘捕华为公司首席财务官孟晚舟后、中国政府以拘捕多位加拿大公民、禁止加拿大油菜籽进入中国市场等高压手段进行报复的情况下，特鲁多政府只会委曲求全，不敢呛声中国政府、更不敢对中国采取报复措施。

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但多伦多大学国际事务和公共政策学院主任Janice Stein认为谢尔这是站着说话不腰疼，如果她是加拿大总理她会立即反问谢尔，作为只有3500万人口的加拿大联邦政府的总理，手里能有什么制衡中国这样大国的手段？没有肌肉还要去秀肌肉这就是废话。

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归根结底是选票

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不过加拿大政坛专家们也承认，加拿大政客是跟着选票走的，除非出现大量选民们关注外交政策、支持增加对外援助的情况，否则专家们再怎么说外交政策重要、在国际社会发挥加拿大的影响力重要，主要政党领袖和加拿大主流社会媒体也不会在外交政策问题上多费时间的。

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