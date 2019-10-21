加拿大投票日：选民投票踊跃

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星期一，2019 年 10 月21日是加拿大的联邦大选投票日。

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在进行了 40 天的竞选活动后，今天选民们前往投票站，选举出加拿大众议院的议员，从而推选出加拿大的下一届政府。

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在两个大省- 安大略省和魁北克省，投票站从早 9 点半开到晚 9 点半，而位于太平洋沿岸的西部省份 BC 省，投票站从早7点开到晚7点，以尽量 “弥补” 与东部地区的时差差距。

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在两大城市 – 安省的多伦多和魁省的蒙特利尔，投票站一开门，选民们就络绎不绝，排队进入，等候行使自己的投票权。

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有些人选择在早上投票，以避免在下班后的投票高峰期要排队等候很长时间。

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338 个选区/ 20,000 个投票站/ 2700 多万选民

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加拿大全国有 338 个联邦选区，设立了约 20,000 个投票站，加拿大的有资格选民为 2700 多万人。

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根据加拿大选举局（Élections Canada）的初步数据，在10 月11 日至 14日的提前投票中，有 470 万选民已经投了票，这比上一次联邦大选（2015年）提前投票的选民数量增加了 30.5％。

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加拿大 2015 年联邦大选的投票率为 68.3％，专家们估计今年大选的投票率肯定不会低。

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（RCI，Radio-Canada）

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